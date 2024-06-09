布加迪将推出一款新的超级跑车，延续威龙和凯龙的传统，后者最近结束了生产。这款尚未命名的车型已确认将于 6 月 20 日全球首发，配备新的混合动力和自然吸气 V16 动力总成。莫尔斯海姆品牌将这款新超级跑车描述为“永恒的标志”（法语为Pour l’éternité），暗示了一个可能的名字。布加迪声称该车型是建立在“美感、豪华和性能”支柱之上的全新设计，具有“完全定制”的外观。该公司引用了 Type 57 SC Atlantic、Type 41 Royale 和 Type 35 作为风格灵感。

官方预告片聚焦于雕刻的引擎盖，通向装饰有布加迪马卡龙的标志性马蹄形格栅。然而，早期对伪装原型的目击揭示了这款新布加迪设计的更多细节，该设计将以前车型的元素结合在更时尚的车身中。

轮廓上特有的 C 形线条继承自 Chiron，两端结合更纤薄的 LED。我们还可以看到一个主动式后扰流板、一个巨大的扩散器和一个空气动力学优化的后甲板，让人想起 Chiron Super Sports。

布加迪表示底盘是全新的，暗示该车型不会依赖Chiron基础。这些基础也被用于更独特的车型，如 Divo、Centodieci、La Voiture Noire、Mistral 和 Bolide。值得注意的是，四涡轮增压 W16 发动机为新的自然吸气 V16 动力总成腾出了空间，并辅以三台电动机。

Mate Rimac表示，内燃机的长度延长至近1米（39.3英寸），保持了其船中部的位置。根据布加迪 Rimac 首席执行官的说法，选择自然吸气 V16 发动机而不是同样强大但更传统的涡轮增压 V8 发动机的决定是为了保留布加迪的独特性。

报告显示，动力总成是与Cosworth共同开发的。消息人士称，V16发动机的排量为8.3升，转速可达9,000 rpm。预计仅内燃机 （ICE） 就可产生约 1,000 hp （1,014 PS） 的功率，三台电动机各可额外产生 340 hp （345 PS） 的功率，总输出功率约为 1,800 hp （1,825 PS）。动力预计将通过八速双离合自动变速器传递到所有四个车轮。

可以想象，这些数字将带来卓越的性能。据报道，这款超级跑车将在 2 秒内从静止状态达到 100 公里/小时（62 英里/小时），在不到 5 秒的时间内达到 200 公里/小时（124 英里/小时），在不到 10 秒的时间内达到 300 公里/小时（186 英里/小时），在 25 秒内达到 400 公里/小时（249 英里/小时），优于其前身 Chiron。布加迪不再对追求速度记录感兴趣，因此最高时速可能限制在445公里/小时（276英里/小时）。