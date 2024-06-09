昊铂GT全球款正式上市，新车定位中大型纯电轿车，共推出3款车型，指导价20.39~25.99万元。新车围绕智能、补能、性能、颜值、安全等维度进行迭代升级，率先搭载『无图全球通』智驾系统，包含L3级自动驾驶硬件，无需高精地图即可实现智驾功能。

昊铂GT全球款定位纯电动中大型轿跑，基于广汽纯电专属平台AEP3.0打造，号称具备行业最强“智能驾驶”软硬件，配备包含三颗激光雷达在内的34颗智驾传感器，能够实现360度无死角感知覆盖，叠加BEV+Transformer及OCC占用网络软件算法，通过海量数据学习，做到智驾全场景覆盖的同时，也兼顾极致安全的智驾水平。

昊铂GT还搭载了行业首创的“心理安全域”技术，大量减少城市NDA的被动接管次数，在首批城市的被动接管率为100+km一次，低于其他品牌的每65km接管一次。基于此，昊铂GT全球款将实现高速+城市NDA智驾的落地，在高峰拥堵、人车混行窄路等高难度路段中，激活智驾领航的昊铂GT全球款更是可做到最少排队、提前绕行、连续操作的三大高效场景。

目前昊铂GT已获得工业和信息化部L3级自动驾驶准入及上路通行试点资格，在相继攻克国内广州、上海、重庆等城市的复杂道路后，昊铂GT也在曼谷、米兰等海外国家以及中国香港地区进行大量路测，面对不同国家、地区的复杂道路场景，做到不挑地域、不挑路，无图全球通。

续航方面，昊铂GT全球款搭载800V高压平台+SIC碳化硅芯片，配备弹匣电池2.0，容量80kWh，CLTC综合续航710km，可实现充电5分钟补能191公里，充电15分钟补能450公里的补能效率。

同时在补能配套设施方面，昊铂自建直流超充桩已经达到7084根，目前数量行业第一，此外，昊铂充电联盟也覆盖全国90%充电站，做到每3个加油站范围内就有4个充电站可用。

性能方面，昊铂GT全球款采用夸克电驱技术，系统最大输出功率250kW、峰值扭矩为430N·m，高压动力电池在高SOC下峰值功率达300kW以上，支撑电驱峰值功率输出，实现4.9秒零百加速。同时，100-0km/h的刹停距离也仅为33.9米。

昊铂GT全球款还针对电驱发热问题给出解决方案，做到微米级齿轮精度，齿轮间隙达0.01毫米，更高精度的齿轮啮合能够大幅度降低电驱工作负荷所产生的热量，长时间高速行驶时，也保证有源源不断的稳定动力。同时，昊铂GT全球款还配备AICS智能底盘系统，侧倾梯度仅为2.7deg/g，并且还有VDC 2.0技术加持，过弯半径小至5.3米。

其他方面，昊铂GT全球款新增量子红以及布达佩斯粉两款配色，内饰方面则新增午后玛奇朵与雅橙棕两种新配色。

昊铂GT全球款最大的亮点在于搭载L3级的自动驾驶硬件，国内首批获得L3自动驾驶准入及上路通行试点资格，『无图全球通』智驾系统无需高精地图即可实现智驾功能，适用范围更广；在三电方面，昊铂GT全球款还具备来自广汽的800V高压平台+SIC碳化硅芯片、夸克电驱、弹匣电池等扎实的基本功。最后再结合20.39~25.99万元的价格，充分具备冲击20万级纯电轿车市场的潜力。