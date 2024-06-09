科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.06.03-2024.06.09）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

作为一个正冉冉升起的新兴科创市场，马来西亚所显露出的决心显然有着更多的承载。

继去年6月份马来西亚西亚投资、贸易及工业部部长Tengku Zafrul Aziz对外表态希望借助诸如微软或者谷歌等巨头的力量将该国打造成区域数据中心后，面对因生成式人工智能而再度火热的人工智能热潮，今年，在同样的时间段，马来西亚同样也展现出了它的深厚期待——在成为区域人工智能中心的道路上，这里也有着同样的可能。

如本周内容所指出，近期，Aziz透露，字节跳动已表示，计划在马来西亚投资100亿林吉特以在当地兴建一个人工智能中心。同时，Aziz也表示，考虑到未来日益增长的需求，字节跳动还计划额外投资15亿林吉特来扩建其数据中心设施。

作为这一动向的背景，上月早些时候，微软宣布，将在未来四年内对马来西亚投资22亿美元以支持该国的数字化转型。微软在一份声明中表示，其投资包括在马来西亚建设云和人工智能基础设施。

而再把时间的尺度放得更长一些，去年晚些时候，马来西亚公用事业机构杨忠礼电力国际有限公司也曾指出，将与Nvidia在当地合作共同建设一家人工智能基础设施，从而为马来西亚的科学研究以及（AI）解决方案和应用程序的开发提供基础支持、加速该国向人工智能国家的转型···

从归属上来看，这些人工智能基础设施与数据中心之间会有着密不可分的关系。从这一点出发，依托于马来西亚在数据中心领域方面的不断收获——有数据指出，仅柔佛州而言，马来西亚已拥有超13家数据中心和4家在建的数据中心、并且依托于这一数字该地区也成为了亚太地区中的第九大数据中心市场，在为人工智能技术提供基础支持层面，这些不断扩大的数字也将为马来西亚提供更多的动力。

当然，作为这些设施的承载，或者说在经济发展中的体现，由其所推动的数字经济可能会是马来西亚的期望所在——正如Aziz在本次消息中指出——字节跳动的额外投资无疑将会帮助马来西亚进行数字化转型、实现其“到2025年将数字经济增长至该国GDP的22.6％”的目标。

目前，根据谷歌、淡马锡、贝恩联合此前联合发布的一份报告，去年期间，马来西亚的数字经济GMV预计为230亿美元，较上年增长7%。不过，展望未来，报告预测，这一数字有望在25年增长至300亿美元，实现14%的复合年增长率。于此，基于马来西亚在人工智能方面的势头，未来，不难发现这个即将走过起步阶段的新兴市场也将会为我们带来更多拭目以待。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

腾讯及腾讯音乐将斥资7000万美元收购泰国音乐公司GMM Music 10%股份：据了解，本次收购中对GMM Music的估值为7亿美元，将以现金和音乐流媒体应用程序JOOX Thailand少数股权的形式支付（JOOX为腾讯在东南亚、中国香港、中国澳门、南非等地区运营的音乐平台）——其中，腾讯音乐及腾讯将要支付的现金并未对外公布具体数额；而JOOX Thailand所需付出的具体股权份额也同样未经透露。

Google 在新加坡的技术基础设施投资已达 50 亿美元：据路透社报道，Google 宣布，其在新加坡的数据中心和云设施扩建工程现已竣工，这意味着该公司在新加坡的技术基础设施投资总额已达到 50 亿美元。Google 方面表示，其在新加坡的数据中心雇用了 500 多名员工，负责 Google 搜索和地图等服务。上周，Google 表示将在马来西亚投资 20 亿美元 ，在该国开发首个数据中心。目前 Google 已经在 11 个国家和地区建立并运营了数据中心，为全球用户提供服务。

字节跳动计划在马来西亚投资100亿林吉特押注人工智能：动点出海获悉，马来西亚投资、贸易及工业部部长Tengku Zafrul Aziz日前在社交媒体平台X上发帖表示，字节跳动计划投资100亿林吉特（约合154亿人民币或21亿美元）以在该国建设一个人工智能中心。

此外，Aziz也透露称，作为交易的一部分，字节跳动还计划额外投资15亿林吉特（约合23亿人民币）扩建其在马来西亚的数据中心设施，以满足日益增长的用户需求——作为背景，22年10月，字节跳动曾与其IDC供应商秦淮数据（通过后者旗下子品牌Bridge Data Centres）宣布在马来西亚Sedenak科技园区启用了其数据中心（MY06）的一期项目。

投融资

跨境支付公司Nium获得5000万美元融资：Nium的源头可追溯至2014年，在经历多年的发展后，目前，这家实时跨境支付平台现已覆盖全球220多个市场和地区，并已在超40个国家和地区中取得了监管许可证。

电动汽车物流公司Mober获得600万美元融资：Mober成立于2015年，是一家电动汽车物流配送商，致力于为B段客户提供一体化电动物流配送解决方案（包含车队、订单追踪系统、API接口、店内终端等方面）。据悉，Mober旗下目前拥有57辆运输工具。而作为这一业务线的发展规划，Mober表示，希望在明年时将该数字提升至238辆。

观点&观察

东南亚及印度创业生态显露成熟迹象：据HubSpot基于一项针对600家初创企业方的调研显示，尽管当前全球经济正面临动荡局面，且当地的私人融资规模也降至六年来最低水平，东南亚和印度的初创企业生态却仍保持韧性，并显示出明显的成熟迹象。

HubSpot指出，与前几年相比，上述地区（东南亚和印度）平均有近一半（53%）的初创企业认为在过去一年中更容易发展业务。不过，当地的大多数企业也认为，去年期间，是否拥有明确的盈利途径（98%）正在变得愈发重要。

活动

亚洲科技盛会新标杆，BEYOND Expo 2024科技狂欢璀璨落幕：5月25日，第四届BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo 2024）以“Embracing the Uncertainties 拥抱未知”为主题，在澳门威尼斯人金光会展圆满落幕！BEYOND Expo 2024 正以其独特的魅力成为亚洲科技领域行业标杆。

跨境电商论坛：连接世界，共享增长｜BEYOND Expo 2024：在全球经济一体化和数字化转型的浪潮中，跨境电商行业正以前所未有的速度重塑国际贸易格局，成为推动全球经济增长的关键动力。BEYOND Expo与MAP迈图电商产业园管理集团联合，于5月25日上午精心策划跨境电商论坛，为业内人士提供了未来全球电商格局的增长趋势和机遇的深刻见解。