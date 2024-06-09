新款 Rivian R1S SUV 和 R1T 皮卡通过数百项硬件改进、性能升级、完全重新设计的软件体验和改进的内部驱动系统进行了彻底的重新设计。第二代产品保留了Rivian标志性的外观设计，通过区域电气架构提高了效率，并通过全新的计算和自主平台引入了阶梯式的变化。这些车辆还为客户提供新的电机配置、设计元素以及装饰和轮胎选择。第二代 R1S 的起价为 75,900 美元，R1T 的起价为 69,900 美元。生产基地位于伊利诺伊州的Normal，可立即交付。

新的 R1 平台提供了更大的功率、性能和续航里程，这要归功于 Rivian 设计和制造的三电机和四电机配置驱动单元。1,025 马力的四电机 R1T 在不到 2.5 秒的时间内提供 0-60 英里/小时的速度，使用启动模式时可提供惊人的 1,198lb ft 扭矩。Rivian制造的双电机也可用。这些电机现在完全在内部设计、制造和制造。

为每一次冒险提供卓越性能

得益于 Rivian 设计和制造的三电机和四电机配置驱动装置，新款 R1 平台可提供更大的功率、性能和续航里程。1,025 马力的四电机 R1T 可在不到 2.5 秒的时间内以每小时 0-60 英里的速度行驶，使用启动模式时扭矩高达 1,198 磅英尺。Rivian 制造的双电机也可用。这些电机现在完全由内部设计、制造和制造。

新款大型和 Max 电池组重新设计了模块，并采用了更高效的封装，使其更易于制造和维护，同时可提供高达 420 英里的续航里程。希望实现价值最大化的客户可以选择基于磷酸铁锂的新款标准电池组，其续航里程高达 EPA 估计的 270 英里。

为了进一步优化效率，该新一代平台引入了重新设计的基于热泵的热系统，提高了驾驶者的温度舒适度并节省了行驶里程。新的 22 英寸航空车轮和轮胎也减少了阻力，系数低至 0.297，优化了行驶里程，使冒险更远。此外，更新的悬架和空气弹簧使公路行驶更平稳，而不会影响越野能力。

先进的技术

第二代 R1 车辆采用全新的电气架构和计算平台，将第一代车辆的 ECU 由 17 个减少到 7 个，最大限度地提高了效率，并且每辆车可以减少 1.6 英里（2.6 公里）的线路。

一种名为 Rivian Autonomy Platform 的全新内部开发自动驾驶系统在功能上实现了重大飞跃。它由 11 个摄像头、5 个雷达和 AI 预测技术驱动。该系统由业界领先的计算能力支持。Autonomy 计算模块比之前的系统强大 10 倍。凭借 360 度可视性、比之前车辆高出 8 倍的摄像头像素以及冗余传感器，该系统即使在恶劣的天气和光照条件下也可以看到很远的地方。它是所有车辆的标准配置，包括高分辨率摄像头盲点监控和高速公路辅助等功能。该系统的高级版本 Rivian Autonomy Platform+ 具有更广泛的功能。车道变换指令现已推出，增强型高速公路辅助将于今年晚些时候推出，随后将扩大道路覆盖范围。

新款前灯和尾灯的设计充分考虑了道路上所有人的安全。这些前灯采用自适应远光灯技术，该技术将于今年晚些时候启用，通过动态适应迎面而来的车辆，帮助驾驶员在黑暗的道路上行驶时保持更高的警惕性。

新的体验和设计

此外，下一代 R1S 和 R1T 还提供新功能和选项。Rivian 车主可以使用 iPhone 和 Apple Watch 上的 Apple Wallet 中的车钥匙，或使用部分 Google Pixel 设备，无缝解锁和启动车辆，甚至可以与家人和朋友以数字方式共享钥匙。

Rivian Premium Audio 提供由 Rivian 开发的全新音响系统和杜比全景声 (Dolby Atmos)。杜比全景声是一种身临其境的音效体验，可让您喜爱的音乐呈现更深沉、更清晰、更细腻的声音。

Connect+ 是一项新的订阅服务，支持通过 Google Cast 播放流媒体视频，并提供 3,000 多个应用程序的访问，将您喜爱的娱乐内容无缝地带到您的 R1 中央显示屏上。对于 Connect+，Rivian 还与 Apple Music 团队密切合作，将此功能深度集成到 Rivian 的软件平台中。Rivian 的 Connect+ 让客户可以无广告地访问 Apple Music 的超过 1 亿首歌曲和 30,000 个播放列表的目录。借助 Rivian Premium Audio，他们还可以通过 Apple Music 的杜比全景声 (Dolby Atmos) 空间音频听到四周的声音。

内饰方面，动态玻璃车顶让车厢感觉通风，只需按一下按钮即可进行电子调色。车内照明系统可使用多种颜色进行定制。最后，由虚幻引擎提供支持的重新设计的软件用户界面带来了独特而有趣的插画风格，并通过实时图形进行了增强，体现了 Rivian 社区的冒险精神。

提供两款全新的高级 Ascend 装饰，以及新的风暴蓝色外部涂料和遮光装饰选项。

效率与可持续性

Rivian 致力于减少碳排放，这也是这些车辆设计的基础。根据全面的生命周期碳足迹评估，这些车辆的标准生命周期碳足迹比第一代 R1 平台低 15%，这主要归功于制造和运营效率以及材料供应链的改进。

得益于创新的电气分区架构，新一代车型降低了制造成本并减少了零部件数量。与 2022 款车型相比，这些车辆的制造二氧化碳排放量减少了约 50%，并进行了其他优化，进一步实现了 Rivian 加速广泛采用电动汽车的雄心。