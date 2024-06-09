智己中大型SUV——LS7推出一款新增车型 LS7 Max，其拥有高精度激光雷达 + 英伟达 Orin X 芯片、零重力座椅、后排座椅靠背角度调节、主驾智能电动门等配置。

LS7 Max Elite：指导价 33.98 万元，限时优惠价 29.98 万元

LS7 Max Lux：指导价 35.98 万元，限时优惠价 31.98 万元

该车支持全国范围内的高速高架 NOA 辅助驾驶，去高精地图的城市 NOA 智能辅助驾驶也将于年内在全国开通。此外，该车具备雨夜视野增强功能，具有更远的可显示距离，号称“极端天气无惧视野盲区”。

支持“一键 AI 代驾”，包括一键贴边、一键脱困、一键循迹、一键泊车等功能；配备“同级最大”前穹顶（视觉上前挡风与天幕连成一体），并配备三层镀银隔热技术，号称具有 99.99% 紫外线隔离率。

按计划，今年第三季度起，智己汽车所有支持高阶智驾硬件的车型，都将开启“去高精地图的城市NOA”方案，同期，高速高架NOA将迭代至去高精地图方案，并实现全国可用。

配置方面，像电磁动态阻尼悬架调节、空气悬架、透明底盘、电动尾门、智能进气格栅、后排隐私玻璃、256色氛围灯、双温区空调等功能都没有缺席。同时限量2000台升级了前排座椅加热按摩、后排零重力座椅以及纳帕皮座椅。

三电系统部分，智己LS7 Max继续采用800V高压电气系统，标配后桥永磁同步电机，最大功率250kW，最大扭矩475Nm，整车0-100km/h加速时间6.5s。电池部分则采用上汽时代提供的三元锂电池组，容量90kWh、100kWh，CLTC纯电续航里程640km、705km，并且支持最大功率6.6kW的对外放电。