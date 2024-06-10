宝马集团和倍耐力合作，为宝马7系推出了新的20英寸P Zero Winter 2轮胎，该轮胎专注于续航里程能力，这要归功于其滚动阻力的“A级”欧洲标签。这项合作为全电动汽车轮胎树立了新的标杆，为驾驶员提供卓越的驾驶体验，包括更长的续航里程、不折不扣的舒适性和在冬季不同路面的出色性能。

宝马的所有轮胎都是根据最高质量和技术标准专门为宝马车型开发的，因此获得了宝马专用的星标作为认可印章。这确保了宝马车型的轮胎符合宝马设定的严格要求，保证了最佳的性能和安全性。这符合倍耐力的Perfect Fit战略，该战略旨在为要配备的汽车开发特定的轮胎。

与夏季轮胎相比，冬季轮胎具有更高的滚动阻力，因为它们的化合物和胎面花纹旨在为雪地和湿冷的沥青提供抓地力，从而影响汽车的续航里程。轮胎的滚动阻力描述了滚动运动所需的力，直接影响车辆的续航里程。与倍耐力合作开发的新 20 英寸轮胎弥补了这些缺点，与标准冬季轮胎相比，全电动 BMW i7 的续航里程可达 50 公里。倍耐力P Zero Winter 2的技术进步可归因于重大突破，特别是在胎面花纹和胎面胶料领域。

“宝马和倍耐力之间的合作代表了轮胎技术在冬季轮胎续航里程能力方面的一个重要里程碑，”宝马集团驾驶乐趣开发高级副总裁Mihiar Ayoubi博士说。“我们很自豪能与倍耐力合作，为我们的客户提供卓越的驾驶体验，将已知的高水平雪地和湿地性能与冬季对我们的全电动汽车的重大积极影响相结合。这些轮胎体现了我们在各个方面突破汽车界限的承诺。

宝马集团和倍耐力的这一新发展符合其可持续发展目标，在技术上合适的地方使用可再生材料，并减少工厂的二氧化碳足迹。此次合作展现了宝马和倍耐力对环保出行的共同愿景，以及他们进一步推动轮胎技术极限的奉献精神。该轮胎将于 2024 年 8 月起用于 BMW 7 系。目标是将这项新技术推广到其他未来的宝马车型，从2024年下半年的新BMW X3开始。