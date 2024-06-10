现代 Staria 可能最终会实现尾气零排放，但不会像之前确认的那样配备氢燃料电池动力总成。一份新报告称，它将在 2026 年获得电池电动版本。

Staria 可能具有未来主义的外观，但在推进系统方面却没有那么先进，仍然使用汽油、柴油或液化石油气。根据《韩国经济日报》的一份新报告，现代汽车将在 2026 年推出纯电动动力总成选项来解决这个问题。该公司正在开发Staria EV，以满足欧洲日益严格的环境法规。

现代汽车在韩国蔚山第4工厂生产Staria。该公司已开始扩大那里的高压电池安装线。它计划为 Staria EV 配备其第四代电池组，该电池组于 2023 年首次安装在 Ioniq 5 N 上。这将是一个84kWh的锂离子NCM装置，续航里程可达324公里，大概是韩国贸易、工业和能源部（MOTIE）的测试方法。

欧洲WLTP的续航里程往往远高于MOTIE的续航里程。例如，根据 MOTIE，现代 Ioniq 5 N 的官方续航里程为 351 公里，而其 WLTP 续航里程为 448 公里。因此，现代 Staria EV 的 WLTP 续航里程可能会更高，可能超过 400 公里。得益于 800 伏的高工作电压，10-80% 的充电时间只需 20 分钟。韩国版的报告指出，为潜在的大众ID.Buzz竞争对手提供动力的将是安装在前轴上的160 kW电机。

如上所述，电动货车将运往欧洲市场。文章称，现代汽车预计，一旦欧盟实施欧7排放标准，欧洲电动货车的销量将上升。

现代Staria EV将于2026年6月开始在欧洲量产。现代汽车还计划在澳大利亚和泰国投放Staria EV。该公司的目标是即将推出的电动MPV的年销量目标为15,000-20,000辆。现代汽车急于发布Staria EV，因为最近推出的ST1纯电动专用汽车的制造成本比最初预期的要高。

根据该报告，除了现代 Staria EV 之外，现代 Staria Hybrid 也在卡片上。半电动车型将在 2025 年底稍早上市。然而，现代 Staria 燃料电池的到来仍然没有更新，该燃料电池已确认将于 2021 年 4 月推出。