大众汽车集团正在与Elli充电和能源品牌一起进入一个新的业务部门，并将与价值链上的合作伙伴一起开发、建造和运营大型固定式存储系统。

未来，Elli的工业储能系统将用于为客户提供电力和电力市场上的套利交易。通过这种方式，Elli正在推动向智能能源公司的转型，并为稳定和提高电网效率做出重大贡献。首批Elli电池储能项目最早可能在明年建立。

Elli项目管道中最大的项目目前容量高达350兆瓦，存储容量为700兆瓦时。这些项目将使德国的总储能容量增加近一倍，目前约为1吉瓦时。 “德国和欧洲需要足够的储能解决方案来满足日益增长的需求，并补偿可再生能源的不稳定馈电。因此，我们对固定式电池储能系统的投资是对能源供应可持续转型的重大贡献，“大众汽车集团技术董事会成员Thomas Schmall说。

对储能解决方案的需求是巨大的：仅在 2023 年，由于缺乏中间储能选项，德国就有大约 10,500 GWh 的可再生电力来源没有发电。这一电量足以为超过320万辆电动汽车提供一年的可再生能源电力。为了弥补可再生能源的波动性，弗劳恩霍夫研究所估计，到2030年，对电池储能系统的需求将超过100GWh。

通过进入工业储能业务，Elli 确认了其在移动和能源转型中的主导地位。“我们看到了这一业务领域的高财务潜力，并有机会将 Elli 发展成为欧洲的整体能源供应商，”Elli 首席执行官 Giovanni Palazzo 解释道。