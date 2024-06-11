英国清洁技术公司 Altilium 和领先的回收和资源回收专家 Enva 宣布建立新的战略合作伙伴关系，在英国收集和回收电动汽车电池。

随着电动汽车和电池供电设备数量的增加，此次合作将整合 Enva 遍布全国的收集基础设施和与汽车经销商的广泛关系，以及 Altilium 在旧电动汽车电池回收和锂等关键材料回收方面的专业知识，标志着英国朝着建立电池矿物循环经济迈出了重要一步。

根据谅解备忘录，Enva 和 Altilium 将共同探索多项重要举措，包括使用 Altilium 的 EcoCathode 工艺安全处理和收集来自英国各地的电动汽车电池，以便回收利用。Altilium 通过使用先进的湿法冶金回收工艺，可以回收 95% 以上的电池金属，回收后可以直接用于生产新电池。

与 Enva 的合作将为 Altilium 带来巨大的商业利益，因为这样一来，Altilium 就无需建立自己的收集基础设施，也无需与多个废物生产商和汽车 OEM 建立直接关系。

此次合作还将为 Altilium 的 Teesside 炼油厂 (ACT 4) 提供原料，该炼油厂是英国唯一一家计划中的工厂，将锂离子废料精炼成可用于电池的阴极活性材料 (CAM)，并直接用于新电池的生产。该工厂每年将能够回收 15 万辆电动汽车的废旧电池，生产 3 万吨 CAM，足以满足到 2030 年英国预期需求的 20%。

Enva 润滑油和电池部门董事总经理 Michael Sneath 表示：“我们很高兴与 Altilium 合作，为英国的电动汽车电池回收开发全面而可持续的供应链。专业处理和储存这种潜在危险材料至关重要。此次合作将为我们的客户解决一个新出现的问题，增强英国的回收能力，并通过将废旧电池转化为新电池的宝贵原材料，为循环经济做出贡献。”

Altilium 报废电池项目总监 Rod Savage 补充道：“通过利用 Enva 的收集网络和我们的加工专业知识，我们旨在为电池回收树立新标准，确保最大限度地回收材料，并以对环境负责的方式支持电动汽车市场的增长。”

未来十年，全球预计将有超过 1 亿块电动汽车电池报废。通过创建用于回收这些电池的国内生态系统，Altilium和Enva正在构建可持续的电池处理解决方案，确保宝贵的资源留在英国供应链中，并为减少碳排放的更广泛目标做出贡献。

Altilium 是英国唯一一家回收和升级旧电动车电池以生产高镍 CAM 并直接用于新电动车电池的公司。与原始材料相比，该公司专有的 EcoCathode 工艺可减少 60% 的碳排放量和 20% 的成本，为生产更实惠、更清洁的电动车铺平了道路。