据法国 24电视台报道，比亚迪正在为其在欧洲的第二家乘用车工厂物色地点。比亚迪欧洲和美洲业务副总裁 Stella Li 告诉法新社，该公司将在“时机成熟时”投资下一家制造厂。就在上个月，一份媒体报道称比亚迪正在就建立土耳其工厂进行高层谈判。

借助欧盟推动零排放汽车的势头，中国汽车制造商已开始加速在该地区推出电动汽车。现在欧盟威胁要提高进口关税，他们正努力在该地区实现汽车本地化。

2023年12月，比亚迪宣布计划在匈牙利建造一座新能源汽车（EV和PHEV）工厂。一个月后，比亚迪与匈牙利政府签署了该协议。比亚迪在公告中表示，该工厂位于匈牙利东南部的塞格德，将成为老牌汽车制造商在欧洲建造的首家乘用车制造厂。

李告诉法新社，比亚迪将于 2025 年底在即将开业的匈牙利工厂开始生产汽车。该公司尚未透露计划在欧洲本地化哪些车型。目前，比亚迪提供六款电动车型，分别是Dolphin、Atto 3、Han、Seal、Seal U和Tang。随着电动车热潮逐渐冷却，半电动车型需求飙升，该公司也开始推出插电式混合动力车。就在上个月，比亚迪在该地区推出了首款此类车型Seal U DM-i。

从中国进口的电动汽车在欧盟国家需缴纳 10% 的进口关税。据Euronews最近的报道，欧盟可能会将这一关税提高到 25%，并最早在下个月推出至少暂时性的上调。李书福表示，提高关税将证明中国汽车“非常有竞争力，价格适中”，并提升其形象。比亚迪业务遍及欧洲 20 个国家，在该地区拥有 250 多家零售店。