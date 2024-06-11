韩泰轮胎表示，该公司开发了首款专门用于公共交通的城市电动公交车的轮胎。据该公司介绍，新款 e-SMART City AU56 具有“低滚动阻力、高负载能力和出色的抓地力”等特点。

正如制造商指出的那样，电动公交车的轮胎必须满足日常使用的高要求。例如，滚动阻力必须很低，以便公交车在一次充电后达到最大行驶里程。轮胎还必须安全地将电动汽车的高扭矩传输到道路上，而不会造成过度磨损。轮胎需要能够承受电动公交车的重量，因为电动公交车由于装有电池，比内燃机车型更重。此外，特别是在城市交通中，轮胎必须安静，以增加公交车内乘客的舒适度。

韩泰轮胎表示，在开发 SMART City AU56 时已经考虑到了所有这些因素。该公司还采用了 AI 辅助设计、数字孪生测试和 3D 打印胎面花纹等先进技术。

城市街道轮胎承受着很高的机械负荷，因此新款 e-SMART City AU56 轮胎的侧壁经过了特别加固，可在接近路缘和公交车站时防止冲击和损坏。侧壁设计得尽可能坚固，同时满足日常城市使用的所有需求。新的三级指示器可一目了然地显示侧壁磨损情况，从而提供额外的安全性。

该轮胎在横向和切向胎面块之间采用 S 形刀槽花纹，改善了块之间的互锁。这延长了耐用性并增加了高扭矩所需的抓地力。此外，胎面块内的三维锯齿线也有助于实现这一点。随着胎面深度的减小，隐藏的凹槽和刀槽花纹显露出来，这是通过 3D 打印技术实现的。它确保了轮胎整个生命周期的安全性、牵引力和湿地抓地力。小的阶梯式块确保均匀磨损并防止石头卡住，进一步延长轮胎的使用寿命。

韩泰轮胎欧洲公司卡车和客车市场战略副总裁 Guy Heywood 表示：“我们非常自豪地推出专为全电动城市客车开发的首款产品 e-SMART City AU56。这款轮胎提高了公共交通的效率，并推动了向电动汽车的过渡。其低磨损率使其能够长期使用，从而降低成本。高强度材料和创新设计确保即使在极端负载条件下也能保持耐用性。其结构也使其成为重新开槽和翻新的理想选择，有助于减少资源消耗。”

e-SMART City AU56 最初将用于标准商用车尺寸 275/70 R 22.5，适用于所有轴位。该轮胎带有 M+S 标记和雪花符号 (3PMS)，表明其适合冬季使用。此外，它的侧壁上还有一个电动公交车形式的新象形图，明确表明它是电动公交车轮胎。