苹果今日发布了 iOS 18 预览版，新版系统推出了更多自定义选项，为照片 app 带来重大设计更新，为用户带来管理邮件 app 收件箱的新方式。用户可在主屏幕的任意空白位置摆放 app 和小组件，定制锁定屏幕底部按钮功能，并在控制中心快速实现更多操作。照片图库在照片 app 中自动整理为新的单一视图，并通过实用的新照片集让用户更方便地浏览心爱的照片。邮件 app 利用设备端智能将电子邮件分类，从而简化了收件箱；iMessage 新增了多种文字效果。 iOS 18 还带来适用于 iPhone、iPad 和 Mac 的个人智能系统 Apple Intelligence，基于个人场景发挥生成式模型的强大功用，结合用户场景提供实用且具针对性的智能功能。

更自由的定制选项与功能

iPhone 用户现可通过新方式定制主屏幕、锁定屏幕与控制中心。用户可以在主屏幕的任意空白位置摆放 app 和小组件，可以把它们放在程序坞上方，以便快捷使用，也可以让它们围绕墙纸主体排布。App 图标和小组件可通过深色或色彩效果变换外观，用户还可将它们的尺寸调大，创建最适合自己的体验。

控制中心得到重新设计，帮助用户更轻松地调用诸多日常任务，定制化程度和灵活性也更上一层楼。这个焕然一新的设计可帮助用户快速访问常用控制的新分组，诸如媒体播放、家庭控制和连接功能等，此外还支持在不同分组间轻松切换。用户可将兼容第三方 app 的控制选项添加至控制中心，以快速解锁车辆或直接为社交媒体拍摄内容，种种操作在同一个地方即可完成。新的 controls gallery 展示了所有可用控制选项，用户可定制这些控制的布局，包括将它们调整至理想大小，以及创建全新的分组。

用户可首次切换锁定屏幕底部的控制，可以选择 controls gallery 内的选项，也可以将其彻底移除。使用 iPhone 15 Pro 的操作按钮，用户可快速调用 gallery 内的控制。

照片 app 迎来统一视图、新照片集及自定义选项

照片 app 迎来迄今最大幅度的设计更新，帮助用户轻松发现并重温美好回忆。简化的单一视图取代了熟悉的网格设计，实用的新照片集可帮助用户按主题浏览照片，而不必用相簿收录相关内容。此外，照片集还可置顶，让你最喜爱的影像触手可及。新的 carousel 视图每日更新，呈现用户收藏的人物、宠物、地点等精选内容。自动播放整个照片 app 中的内容让图库变得愈加生动，方便用户一边浏览照片，一边流连于过往回忆。每位用户的照片图库都是独一无二的，因此照片 app 提供诸多自定义选项，供用户管理照片集，置顶经常访问的照片集，并将自己最珍视的照片收入 carousel 视图。

信息 app 新功能

iMessage 迎来全新文字效果，可以用活泼的动态外观凸显任意字母、词、短语或表情符号，让对话更富趣味。用户可以添加粗体、下划线、斜体和删除线等格式，更准确地表达语气。“点回”功能拓展，支持任意表情符号或贴纸，用户现在还可撰写信息，并设定时间将其稍后再发送。

向没有 Apple 设备的联系人发送信息时，信息 app 现支持 RCS，相比 SMS 和 MMS 可发送更丰富的媒体内容，群发信息也更加稳定。

邮件 app 功能增强

邮件 app 将于今年晚些时候推出新方式，供用户管理收件箱并保持更新设备端分类功能可将发来的信息分为以下几类：个人和时效性强的邮件归入“Primary”类别；有待确认的邮件和收据归入“Transactions”类别；新闻和社交通知邮件归入“Updates”类别；营销邮件和优惠券归入“Promotions”类别。邮件 app 还推出新的概要视图，可汇集来自同一企业的所有相关邮件，让用户快速浏览，了解当下重要信息。

Safari 浏览器迎来重大更新

Safari 浏览器现推出 Highlights 和重新设计的阅读器体验，方便用户发现网络上的信息。利用机器学习，Safari 浏览器可呈现网页中的关键信息。例如，用户可以浏览文章摘要，了解其大意；快速查看餐厅、酒店或地标建筑的位置；在阅读关于歌曲或专辑的文章时直接聆听艺人作品。阅读器经重新设计，能为长文章生成目录，以多种方式供用户享受阅读体验。

推出 Passwords app

全新的 Passwords app 依托 Apple 在 25 年前首次推出的钥匙串功能，让用户能够轻松访问安全存储在钥匙串中的账号密码、通行密钥、无线局域网密码和验证码。这款 app 还能提醒用户注意常见的安全漏洞，例如密码易被他人猜出、已反复使用、出现在已知的数据泄露事件中等等。

新隐私功能为用户赋能

iOS 18 为用户提供多种工具，管理哪些人能查看他们的 app、通讯录的共享方式，以及 iPhone 与配件的连接方式等，让用户进一步掌控自己的 iPhone。

锁定与隐藏 app 功能可确保用户的私密信息（如 app 通知和内容等）不会被他人在不经意间看到。用户现可锁定 app，如需额外隐私保护，还可以将其移动到被锁定且隐藏的 app 文件夹内，将 app 隐藏。当 app 被锁定或隐藏时，app 内的信息或电子邮件等内容也会被隐藏，不会出现在搜索、通知中，以及系统内的其他地方。

iOS 18 方便用户与任意 app 分享特定的联系人信息，从而赋予用户充分的控制权限。此外，开发者现可将第三方配件与 iPhone 无缝连接，同时不必让 app 看到用户网络上的所有其他设备，在保护用户设备隐私的同时实现无缝配对。

Apple Intelligence

Apple Intelligence 深度集成于 iOS 18，从设计之初就十分注重用户隐私，解锁了增强写作与高效交流的新方式。iOS 18 内置可以全系统调用的全新 Writing Tools，帮助用户重写、校对和总结文本，在几乎任何输入位置都可用，包括邮件、备忘录、Pages 文稿和第三方 app。

全新图像功能为交流和表达自我增添更多乐趣。有了 Image Playground，用户仅需几秒就能创作趣味图像，提供三种风格选项：动画、插画和手绘。Image Playground 简单易用，在信息等 app 中即可使用，也提供单独的 app。

利用照片 app 的“回忆”功能，用户只需输入一段描述文本，便可快捷地创作出自己想要看到的故事。Apple Intelligence 将根据描述文本挑选出最适合的照片和视频，依据识别出的照片题材，设计出一段分为不同章节的剧情，然后将这些素材整理成一段叙事结构完整的影片。新增的 Clean Up 工具还能够识别并移除照片背景中无关紧要的物体，但不会随意改变主体。

在 Apple Intelligence 的强力加持下，Siri 的表现显著增强，应答更自然、更切题，也更契合用户的个人情况。用户可以与 Siri 文字交流，在文本和语音之间任意切换，用最适合当时需要的方式与 Siri 沟通。

通过 Private Cloud Compute，Apple 为 AI 的隐私功能树立全新标准，并能在设备端和搭载 Apple 芯片的更大型基于服务器的模型之间灵活配置和扩充计算资源。请求发送至 Private Cloud Compute 期间，数据不会存储在服务器端，亦无法被 Apple 访问，仅可用于完成用户请求的任务，这一隐私保护情况可由独立专家核验。

此外，各个 Apple 平台上的 Siri 和全系统可用的 Writing Tools 均集成 ChatGPT 功能，支持用户直接运用 ChatGPT 的专长，包括它对图像和文档的理解能力，为用户省去在不同工具间来回切换的麻烦。

iOS 18 的其他功能还包括：

在 地图 app 中，用户可以浏览分布于全美各大国家公园中的数千条徒步路线，轻松创造自己独有的步行路线，以便离线使用。地图 app 的用户还可在全新 Places Library 中保存喜爱的国家公园徒步路线、定制步行路线以及位置，并为每个地点添加个人笔记。

中，用户可以浏览分布于全美各大国家公园中的数千条徒步路线，轻松创造自己独有的步行路线，以便离线使用。地图 app 的用户还可在全新 Places Library 中保存喜爱的国家公园徒步路线、定制步行路线以及位置，并为每个地点添加个人笔记。 游戏模式 在游戏过程中、特别是在长时间游戏时让帧率更稳定，并让 AirPods 和游戏手柄等无线配件的响应更加灵敏，从而提升游戏体验。

在游戏过程中、特别是在长时间游戏时让帧率更稳定，并让 AirPods 和游戏手柄等无线配件的响应更加灵敏，从而提升游戏体验。 Apple 钱包 中的票务功能将场馆详情、推荐的 Apple Music 歌单等关键活动信息呈现在用户眼前，为他们带来更丰富的体验。

中的票务功能将场馆详情、推荐的 Apple Music 歌单等关键活动信息呈现在用户眼前，为他们带来更丰富的体验。 Apple Music 的同播共享功能 可让更多用户共享 HomePod、Apple TV 或任意蓝牙扬声器播放的音乐，让共同欣赏音乐的体验更富趣味、更有参与感。

可让更多用户共享 HomePod、Apple TV 或任意蓝牙扬声器播放的音乐，让共同欣赏音乐的体验更富趣味、更有参与感。 AirPods 的 Siri 交互体验更加个性、私密、便捷，AirPods Pro（第二代）用户只需点头表示“是”或轻轻摇头表示“否”就能回应 Siri 的提示。为进一步提升通话质量，AirPods Pro 引入语音突显技术，确保来电者的声音在嘈杂或有风的环境中也能清晰可闻。AirPods 的更新还包括 Apple 迄今在移动游戏中实现的最低无线音频延迟，并新增个性化空间音频功能，以实现更具沉浸感的游戏体验。

的 Siri 交互体验更加个性、私密、便捷，AirPods Pro（第二代）用户只需点头表示“是”或轻轻摇头表示“否”就能回应 Siri 的提示。为进一步提升通话质量，AirPods Pro 引入语音突显技术，确保来电者的声音在嘈杂或有风的环境中也能清晰可闻。AirPods 的更新还包括 Apple 迄今在移动游戏中实现的最低无线音频延迟，并新增个性化空间音频功能，以实现更具沉浸感的游戏体验。 在 备忘录 app 里，Math Notes 会立即解出用户输入的公式和等式。新的可折叠段落与高亮显示功能可帮助用户轻松凸显重要内容。

里，Math Notes 会立即解出用户输入的公式和等式。新的可折叠段落与高亮显示功能可帮助用户轻松凸显重要内容。 在 手记 app 里，全新洞察视图帮助用户跟踪日记目标，搜索与分类日记条目功能让用户轻松重温过往回忆。用于写日记的时间可计入健康 app 中的正念时长，用户也可在手记 app 中记录自己的心理状态。用户现可利用手记小组件直接在主屏幕或锁定屏幕开始记录，语音可自动转写为文字，用户还能导出或打印日记条目。

里，全新洞察视图帮助用户跟踪日记目标，搜索与分类日记条目功能让用户轻松重温过往回忆。用于写日记的时间可计入健康 app 中的正念时长，用户也可在手记 app 中记录自己的心理状态。用户现可利用手记小组件直接在主屏幕或锁定屏幕开始记录，语音可自动转写为文字，用户还能导出或打印日记条目。 日历 app 更加实用，可显示提醒事项 app 中的日程与任务 。用户可以在日历 app 中直接创建、编辑、完成提醒事项，更新的每月视图提供一目了然的日程与任务概览。

。用户可以在日历 app 中直接创建、编辑、完成提醒事项，更新的每月视图提供一目了然的日程与任务概览。 在 健康 app 里，医疗急救卡经重新设计，能让急救人员在紧急情况下更方便地发现重要信息；健康 app 还通过调整与推荐反映用户身心健康的变化，帮助用户更好地理解孕期数据。

里，医疗急救卡经重新设计，能让急救人员在紧急情况下更方便地发现重要信息；健康 app 还通过调整与推荐反映用户身心健康的变化，帮助用户更好地理解孕期数据。 Emergency SOS Live Video 可帮助用户通过视频直播和录制媒体内容来共享相关情况。在紧急通话过程中，接报人员可以发送请求，让用户通过安全连接共享用户相册中的现场视频或媒体内容，从而更方便快捷地提供用户所需的救助。

可帮助用户通过视频直播和录制媒体内容来共享相关情况。在紧急通话过程中，接报人员可以发送请求，让用户通过安全连接共享用户相册中的现场视频或媒体内容，从而更方便快捷地提供用户所需的救助。 家庭 app 引入访客权限功能，让用户轻松赋予客人控制部分智能家庭配件的权限，设置允许客人访问家庭 app 的时间等等。利用超宽频技术，用户在距离入户门3 英尺（约 1.83 米）范围内，无需动手就能直接打开兼容的入户门锁，轻松步入家门。家庭 app 为能源类别带来实用更新，符合条件的用户可更轻松地查看、理解家庭用电状况，并更明智地做出相关决定。

引入访客权限功能，让用户轻松赋予客人控制部分智能家庭配件的权限，设置允许客人访问家庭 app 的时间等等。利用超宽频技术，用户在距离入户门3 英尺（约 1.83 米）范围内，无需动手就能直接打开兼容的入户门锁，轻松步入家门。家庭 app 为能源类别带来实用更新，符合条件的用户可更轻松地查看、理解家庭用电状况，并更明智地做出相关决定。 辅助功能更新包括眼动追踪，通过这一内置选项，用户仅需使用眼睛就能操控 iPhone；音乐触觉将为失聪或听障用户提供利用 iPhone 触感引擎体验音乐的全新方式；人声快捷键让用户可以通过自定义声音来执行任务。

推出时间

iOS 18 的开发者测试版将于今日起通过 Apple 开发者计划在 developer.apple.com/cn 提供，公开测试版将通过 Apple Beta Software Program 在 beta.apple.com/zh-CN 推出。iOS 18 将在今年秋天推出，作为免费软件更新向 iPhone XS 及后续机型推送。Apple Intelligence 测试版将于今年秋季作为 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 的内置功能推出，仅支持 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPad 和 配备 M1 或后续芯片的 Mac，且 Siri 和设备语言都需设置为英语（美国）。