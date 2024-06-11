苹果今日发布了 iPadOS 18 预览版，终于为 iPad 引入了官方计算器。用户在全新 Math Notes 计算器键入或手写数学表达式后，可立即看到以自己笔迹呈现的解答。在课堂学习新概念或制定预算等场景下，用户还可为变量赋值。借助新的绘图功能，用户只要轻点一下，即可手写或键入等式并插入图表，甚至在同一个图表中添加多个等式，查看它们之间的关系。用户可在备忘录 app 的新 Math Notes 文件夹中可随时使用 Math Notes。

利用 iPad 上的基础计算器与科学计算器，用户可在完成表达式前轻松查看完整的表达式。历史记录帮助用户回顾此前的计算，单位换算则可快速转换长度、重量、货币等单位。

借由 iPadOS 18，iPad 用户现可通过更多方式定制主屏幕和控制中心。iPadOS 18 还为照片 app 带来迄今最大幅度的设计革新，并在信息 app 中为用户提供表达自我的新方式。iPadOS 18 还带来适用于 iPhone、iPad 和 Mac 的个人智能化系统 Apple Intelligence，基于个人场景发挥生成式模型的强大功用，结合用户情况提供有助益且相关的智能功能。Apple Intelligence 适用搭载 M 系列芯片的 iPad 机型。