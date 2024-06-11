苹果今日发布 macOS Sequoia 预览版，新功能包括进一步扩展了连续互通的 iPhone 镜像，用户可以直接从 Mac 上完全访问并控制 iPhone。Safari 浏览器得到重大更新，全新的 Highlights 功能让用户在浏览网页时更轻松地找到所需信息。新 Passwords app 集所有密码和凭证于一处，方便用户取用和管理。Mac 游戏体验更具沉浸感，同时有众多全新游戏佳作登陆 Mac，包括《刺客信条：影》和《Frostpunk 2》等更多作品。

macOS Sequoia 还带来适用于 Mac、iPhone 和 iPad 的个人智能化系统 Apple Intelligence，基于个人场景发挥生成式模型的强大功用，结合用户场景提供有助益且相关的智能化功能。Apple Intelligence 适用于搭载 M 系列芯片的 Mac。

借助 iPhone 镜像直接在 Mac 上无线使用 iPhone

macOS Sequoia 通过 iPhone 镜像功能，用户可以直接从 Mac 完全访问并控制 iPhone。iPhone 上的自定墙纸与图标会同步显示，用户还可以在主屏幕滑动切换页面、开启或浏览所有 app。Mac 的键盘、触控板和鼠标都能用于与 iPhone 互动，iPhone 音频甚至能在 Mac 播放。用户还能在 iPhone 和 Mac 之间流畅地拖放文件。iPhone 镜像期间，iPhone 会保持锁定状态，因此其他人无法使用此 iPhone 或看到用户对 iPhone 的操作。iPhone 在镜像时也能开启待机显示，用户一瞥就能获取信息。此外，用户还能直接在 Mac 上浏览并回复 iPhone 通知。

Safari 浏览器迎来重大更新

Safari 浏览器 app 推出 Highlights，方便用户查找网页信息，例如指示、总结，或者包含人物、音乐、电影和剧集详细信息的快捷链接。阅读器经重新设计，提供更专注阅读文章的方式，文章浏览页面简约，提供总结，还能为长文章生成目录。当 Safari 浏览器 app 检测到页面含有视频时，Viewer 会将视频放置在屏幕正中央，同时仍为用户提供控制播放的全部选项，包括画中画功能。

升级的游戏体验与备受瞩目的佳作

一系列精彩游戏即将登陆 Mac，包括众多玩家翘首以待的《刺客信条：影》，育碧公司热门游戏的续作，同时还有个性化空间音频等新功能，增强游戏沉浸感。

  • 备受瞩目的佳作：开发者们正在将一系列出色游戏带到 Mac。育碧即将发行《波斯王子：失落的王冠》和《刺客信条：影》，卡普空则将带来《生化危机》经典系列的精彩作品，包括《生化危机 7》和《生化危机 2》。《魔兽世界》系列最新大型续作《魔兽世界：地心之战》将于今年晚些时候登陆。《冰汽时代 2》《幻兽帕鲁》《狙击精英 4》《机械战警：暴戾都市》等游戏也将陆续推出，皆充分发挥 MetalFX Upscaling 等强大软件技术的能力，加速并提升 Mac 系列产品的游戏性能，展现令人惊艳的视觉效果。即将到来的《Control Ultimate Edition》和《鸣潮》借助 M3 系列芯片和光线追踪，打造令人叹为观止的画面。
  • 更沉浸的游戏体验：个性化空间音频令玩家身临其境，AirPods Pro（第二代）的音频延迟大幅降低，响应速度更快。游戏模式升级，带来更流畅的帧率，而先进的能效管理功能则大大提升 Mac 系列产品的游戏性能。
  • Game Porting Toolkit 2：Game Porting Toolkit 推出后，开发者们能以前所未有的速度将游戏迁移至 Apple 设备，游戏爱好者也因此能在 Mac 上体验到更多佳作。Game Porting Toolkit 2更进一步，带来游戏开发者呼声最高的多项功能，迁移游戏至 Mac、iPhone 和 iPad 也因此更为方便。

更快捷地并列显示窗口

用户能通过全新方式随心布局多个窗口，保持井井有条。当用户拖动窗口至屏幕边缘时，macOS Sequoia 会自动在屏幕上给出并列显示位置建议。用户可以将窗口放在合适位置、快速并列窗口，或者将窗口放在屏幕角落，以便一眼看到更多 app。新的键盘快捷键和菜单栏快捷键帮助用户更快整理并列显示。

视频会议体验升级

全新的 presenter preview 功能让用户看到即将展示在其他人眼前的画面，适用于 FaceTime 通话，助力用户进行表达。用户还能设置美观的内置背景，包括渐变色彩图、系统墙纸或自己上传的照片。背景替换功能适用于 Facetime 通话或 Webex 等第三方 app 的视频通话，且在 Apple 业界领先的分离技术的加持下，用户在通话中看起来也自然无比。

全新 Passwords app

钥匙串于 25 年前首次亮相，如今，macOS Sequoia 在此基础上推出全新 app Passwords，集密码、通行密钥、无线局域网密码和其他凭证于一处，取用更方便。安全的端到端加密支持 iCloud 同步功能。Passwords 与 Safari 浏览器合作得心应手，且能与用户的 Apple 设备和已下载 iCloud for Windows app 的 Windows 设备无缝同步。

Apple Intelligence

Apple Intelligence 深度集成于 macOS Sequoia，从设计之初就十分注重用户隐私，解锁了增强写作与高效交流的新方式。macOS Sequoia 内置可以全系统调用的新工具 Writing Tools，帮助用户重写、校对和总结文本，在几乎任何场景都可用，包括邮件、备忘录、Pages 文稿和第三方 app。

Apple Intelligence 驱动众多 Writing Tools，例如 Rewrite 就可为用户撰写的文本提供不同的版本选择，根据受众和文稿诉求调整文风。

全新图像功能为交流和表达自我增添更多乐趣。有了 Image Playground，用户仅需几秒就能创作趣味图像，提供三种风格选项：动画、插画和素描。Image Playground 简单易用，在信息等 app 中即可使用，也提供单独的 app。

使用 Image Playground 时，用户可根据不同的分类从大量的创意中进行选择、输入对图像的自定义描述、从照片图库中选取任意人物添加在图像内，还可挑选喜爱的样式。

利用照片 app 的“回忆”功能，用户只需输入一段描述文本，便可快捷地创作出自己想要看到的故事。Apple Intelligence 将根据描述文本挑选出最适合的照片和视频，依据识别出的照片题材，设计出一段分为不同章节的剧情，然后将这些素材整理成一段叙事结构完整的影片。新增的 Clean Up 工具还能够识别并移除照片背景中无关紧要的物体，但不会随意改变主体。

在 Apple Intelligence 的强力加持下，Siri 的表现显著增强，应答更自然、更切题，也更个人化。此外，用户也可以与 Siri 文字交流，在文本和语音之间随心切换，用最适合当时需要的方式与 Siri 沟通，令 Mac 上的 Siri 体验更轻松、更流畅。

通过 Private Cloud Compute，Apple 为 AI 的隐私功能树立了全新标准，并能在设备端进程和搭载 Apple 芯片的更大型、基于服务器端模型之间灵活配置和扩充计算资源。请求发送至 Private Cloud Compute 期间，数据不会存储在服务器端，也无法被 Apple 访问，仅限用于完成用户请求的任务，这一隐私保护情况可由独立专家核验。

此外，各个 Apple 平台上的 Siri 和全系统可用的 Writing Tools 均集成 ChatGPT 功能，支持用户直接运用 ChatGPT 的特殊功能，包括它对图像和文档的理解能力，为用户省去在不同工具间来回切换的麻烦。

macOS Sequoia 其他功能包括：

  • 信息 app 显著升级了用户表达自我、与他人保持联系的方式，包括全新的文字特效、表情和贴纸点回，以及稍后发送短信的功能。
  • 地图 app 以更多方式带你探索世界，包括精选徒步路线和自定步行路线。今年秋季开始，用户可以浏览美国境内全部 63 个国家公园的数千条徒步路线，按照长度、海拔高度和路线类型划分，用户还可以下载路线以便离线使用。
  • 照片 app 会在界面浮现 Collections，以实用主题自动整理用户的图库；搜索功能全新升级，用户可以快速获取搜索结果。
  • 备忘录 app 的笔记功能更为智能，用户可在此轻松记下详尽美观的笔记。设备可以通过 Apple Intelligence 加持的全新音频转写和总结功能自动记笔记，方便用户专注当下，同时不遗漏任何细节。在笔记正文输入等式，即可快速得到计算结果。
  • 升级的计算器 app 能显示计算历史记录，用户在输入之前的计算结果时，还能看到其计算表达式。
  • 历 app 能显示提醒事项 app 中的日程和任务，查看、编辑与标记完成当天事项更容易。月视图全新升级，轻松一览全月所有日程与提醒事项。

推出时间

macOS Sequoia 的开发者测试版将于今日起通过 Apple 开发者计划在 developer.apple.com/cn 提供，公开测试版将于下个月通过 Apple Beta Software Program 在 beta.apple.com/zh-CN 推出。正式版将于今秋作为免费软件更新发布。Apple Intelligence 测试版将于今年秋季作为 iOS18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 的内置功能推出，仅支持 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、配备 M1 或后续芯片的 iPad 和 Mac，且 Siri 和设备语言都需设置为英语（美国）。

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