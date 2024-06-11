苹果今日发布 macOS Sequoia 预览版，新功能包括进一步扩展了连续互通的 iPhone 镜像，用户可以直接从 Mac 上完全访问并控制 iPhone。Safari 浏览器得到重大更新，全新的 Highlights 功能让用户在浏览网页时更轻松地找到所需信息。新 Passwords app 集所有密码和凭证于一处，方便用户取用和管理。Mac 游戏体验更具沉浸感，同时有众多全新游戏佳作登陆 Mac，包括《刺客信条：影》和《Frostpunk 2》等更多作品。

macOS Sequoia 还带来适用于 Mac、iPhone 和 iPad 的个人智能化系统 Apple Intelligence，基于个人场景发挥生成式模型的强大功用，结合用户场景提供有助益且相关的智能化功能。Apple Intelligence 适用于搭载 M 系列芯片的 Mac。

借助 iPhone 镜像直接在 Mac 上无线使用 iPhone

macOS Sequoia 通过 iPhone 镜像功能，用户可以直接从 Mac 完全访问并控制 iPhone。iPhone 上的自定墙纸与图标会同步显示，用户还可以在主屏幕滑动切换页面、开启或浏览所有 app。Mac 的键盘、触控板和鼠标都能用于与 iPhone 互动，iPhone 音频甚至能在 Mac 播放。用户还能在 iPhone 和 Mac 之间流畅地拖放文件。iPhone 镜像期间，iPhone 会保持锁定状态，因此其他人无法使用此 iPhone 或看到用户对 iPhone 的操作。iPhone 在镜像时也能开启待机显示，用户一瞥就能获取信息。此外，用户还能直接在 Mac 上浏览并回复 iPhone 通知。

Safari 浏览器迎来重大更新

Safari 浏览器 app 推出 Highlights，方便用户查找网页信息，例如指示、总结，或者包含人物、音乐、电影和剧集详细信息的快捷链接。阅读器经重新设计，提供更专注阅读文章的方式，文章浏览页面简约，提供总结，还能为长文章生成目录。当 Safari 浏览器 app 检测到页面含有视频时，Viewer 会将视频放置在屏幕正中央，同时仍为用户提供控制播放的全部选项，包括画中画功能。

升级的游戏体验与备受瞩目的佳作

一系列精彩游戏即将登陆 Mac，包括众多玩家翘首以待的《刺客信条：影》，育碧公司热门游戏的续作，同时还有个性化空间音频等新功能，增强游戏沉浸感。

备受瞩目的佳作 ：开发者们正在将一系列出色游戏带到 Mac。育碧即将发行《波斯王子：失落的王冠》和《刺客信条：影》，卡普空则将带来《生化危机》经典系列的精彩作品，包括《生化危机 7》和《生化危机 2》。《魔兽世界》系列最新大型续作《魔兽世界：地心之战》将于今年晚些时候登陆。《冰汽时代 2》《幻兽帕鲁》《狙击精英 4》《机械战警：暴戾都市》等游戏也将陆续推出，皆充分发挥 MetalFX Upscaling 等强大软件技术的能力，加速并提升 Mac 系列产品的游戏性能，展现令人惊艳的视觉效果。即将到来的《Control Ultimate Edition》和《鸣潮》借助 M3 系列芯片和光线追踪，打造令人叹为观止的画面。

：开发者们正在将一系列出色游戏带到 Mac。育碧即将发行《波斯王子：失落的王冠》和《刺客信条：影》，卡普空则将带来《生化危机》经典系列的精彩作品，包括《生化危机 7》和《生化危机 2》。《魔兽世界》系列最新大型续作《魔兽世界：地心之战》将于今年晚些时候登陆。《冰汽时代 2》《幻兽帕鲁》《狙击精英 4》《机械战警：暴戾都市》等游戏也将陆续推出，皆充分发挥 MetalFX Upscaling 等强大软件技术的能力，加速并提升 Mac 系列产品的游戏性能，展现令人惊艳的视觉效果。即将到来的《Control Ultimate Edition》和《鸣潮》借助 M3 系列芯片和光线追踪，打造令人叹为观止的画面。 更沉浸的游戏体验 ：个性化空间音频令玩家身临其境，AirPods Pro（第二代）的音频延迟大幅降低，响应速度更快。游戏模式升级，带来更流畅的帧率，而先进的能效管理功能则大大提升 Mac 系列产品的游戏性能。

：个性化空间音频令玩家身临其境，AirPods Pro（第二代）的音频延迟大幅降低，响应速度更快。游戏模式升级，带来更流畅的帧率，而先进的能效管理功能则大大提升 Mac 系列产品的游戏性能。 Game Porting Toolkit 2：Game Porting Toolkit 推出后，开发者们能以前所未有的速度将游戏迁移至 Apple 设备，游戏爱好者也因此能在 Mac 上体验到更多佳作。Game Porting Toolkit 2更进一步，带来游戏开发者呼声最高的多项功能，迁移游戏至 Mac、iPhone 和 iPad 也因此更为方便。

更快捷地并列显示窗口

用户能通过全新方式随心布局多个窗口，保持井井有条。当用户拖动窗口至屏幕边缘时，macOS Sequoia 会自动在屏幕上给出并列显示位置建议。用户可以将窗口放在合适位置、快速并列窗口，或者将窗口放在屏幕角落，以便一眼看到更多 app。新的键盘快捷键和菜单栏快捷键帮助用户更快整理并列显示。

视频会议体验升级

全新的 presenter preview 功能让用户看到即将展示在其他人眼前的画面，适用于 FaceTime 通话，助力用户进行表达。用户还能设置美观的内置背景，包括渐变色彩图、系统墙纸或自己上传的照片。背景替换功能适用于 Facetime 通话或 Webex 等第三方 app 的视频通话，且在 Apple 业界领先的分离技术的加持下，用户在通话中看起来也自然无比。

全新 Passwords app

钥匙串于 25 年前首次亮相，如今，macOS Sequoia 在此基础上推出全新 app Passwords，集密码、通行密钥、无线局域网密码和其他凭证于一处，取用更方便。安全的端到端加密支持 iCloud 同步功能。Passwords 与 Safari 浏览器合作得心应手，且能与用户的 Apple 设备和已下载 iCloud for Windows app 的 Windows 设备无缝同步。

Apple Intelligence

Apple Intelligence 深度集成于 macOS Sequoia，从设计之初就十分注重用户隐私，解锁了增强写作与高效交流的新方式。macOS Sequoia 内置可以全系统调用的新工具 Writing Tools，帮助用户重写、校对和总结文本，在几乎任何场景都可用，包括邮件、备忘录、Pages 文稿和第三方 app。

全新图像功能为交流和表达自我增添更多乐趣。有了 Image Playground，用户仅需几秒就能创作趣味图像，提供三种风格选项：动画、插画和素描。Image Playground 简单易用，在信息等 app 中即可使用，也提供单独的 app。

利用照片 app 的“回忆”功能，用户只需输入一段描述文本，便可快捷地创作出自己想要看到的故事。Apple Intelligence 将根据描述文本挑选出最适合的照片和视频，依据识别出的照片题材，设计出一段分为不同章节的剧情，然后将这些素材整理成一段叙事结构完整的影片。新增的 Clean Up 工具还能够识别并移除照片背景中无关紧要的物体，但不会随意改变主体。

在 Apple Intelligence 的强力加持下，Siri 的表现显著增强，应答更自然、更切题，也更个人化。此外，用户也可以与 Siri 文字交流，在文本和语音之间随心切换，用最适合当时需要的方式与 Siri 沟通，令 Mac 上的 Siri 体验更轻松、更流畅。

通过 Private Cloud Compute，Apple 为 AI 的隐私功能树立了全新标准，并能在设备端进程和搭载 Apple 芯片的更大型、基于服务器端模型之间灵活配置和扩充计算资源。请求发送至 Private Cloud Compute 期间，数据不会存储在服务器端，也无法被 Apple 访问，仅限用于完成用户请求的任务，这一隐私保护情况可由独立专家核验。

此外，各个 Apple 平台上的 Siri 和全系统可用的 Writing Tools 均集成 ChatGPT 功能，支持用户直接运用 ChatGPT 的特殊功能，包括它对图像和文档的理解能力，为用户省去在不同工具间来回切换的麻烦。

macOS Sequoia 其他功能包括：

信息 app 显著升级了用户表达自我、与他人保持联系的方式，包括全新的文字特效、表情和贴纸点回，以及稍后发送短信的功能。

显著升级了用户表达自我、与他人保持联系的方式，包括全新的文字特效、表情和贴纸点回，以及稍后发送短信的功能。 地图 app 以更多方式带你探索世界，包括精选徒步路线和自定步行路线。今年秋季开始，用户可以浏览美国境内全部 63 个国家公园的数千条徒步路线，按照长度、海拔高度和路线类型划分，用户还可以下载路线以便离线使用。

以更多方式带你探索世界，包括精选徒步路线和自定步行路线。今年秋季开始，用户可以浏览美国境内全部 63 个国家公园的数千条徒步路线，按照长度、海拔高度和路线类型划分，用户还可以下载路线以便离线使用。 照片 app 会在界面浮现 Collections，以实用主题自动整理用户的图库；搜索功能全新升级，用户可以快速获取搜索结果。

会在界面浮现 Collections，以实用主题自动整理用户的图库；搜索功能全新升级，用户可以快速获取搜索结果。 备忘录 app 的笔记功能更为智能，用户可在此轻松记下详尽美观的笔记。设备可以通过 Apple Intelligence 加持的全新音频转写和总结功能自动记笔记，方便用户专注当下，同时不遗漏任何细节。在笔记正文输入等式，即可快速得到计算结果。

的笔记功能更为智能，用户可在此轻松记下详尽美观的笔记。设备可以通过 Apple Intelligence 加持的全新音频转写和总结功能自动记笔记，方便用户专注当下，同时不遗漏任何细节。在笔记正文输入等式，即可快速得到计算结果。 升级的 计算器 app 能显示计算历史记录，用户在输入之前的计算结果时，还能看到其计算表达式。

能显示计算历史记录，用户在输入之前的计算结果时，还能看到其计算表达式。 日历 app 能显示提醒事项 app 中的日程和任务，查看、编辑与标记完成当天事项更容易。月视图全新升级，轻松一览全月所有日程与提醒事项。

推出时间

macOS Sequoia 的开发者测试版将于今日起通过 Apple 开发者计划在 developer.apple.com/cn 提供，公开测试版将于下个月通过 Apple Beta Software Program 在 beta.apple.com/zh-CN 推出。正式版将于今秋作为免费软件更新发布。Apple Intelligence 测试版将于今年秋季作为 iOS18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 的内置功能推出，仅支持 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、配备 M1 或后续芯片的 iPad 和 Mac，且 Siri 和设备语言都需设置为英语（美国）。