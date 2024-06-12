根据Canalys发布的报告，2024年第一季度，欧洲(不含俄罗斯)智能手机市场恢复增长，出货量同比增长2%，达3310万部。这得益于宏观经济的缓解，以及疫情期间购买的安卓设备迎来更新周期。三星凭借强劲的Galaxy S24系列和升级的低端A系列产品组合，问鼎市场第一，占据37%的市场份额。苹果第二，市场份额为22%。小米，摩托罗拉和荣耀均跻身前五，市场份额占比分别为16%、6%和3%。

Canalys分析师Runar Bjørhovde表示：“随着高端市场进一步向超高端倾斜，而大众市场向低端靠拢，不同价格区间之间的出货量差距日益扩大。2024年第一季度，欧洲市场超高端的份额创下新高，售价800美元及以上的智能手机占出货量的32%。三星Galaxy S24系列推动了高端市场的发展，这主要得益于对Galaxy AI营销的巨大投入，以及大批量的以旧换新和捆绑促销活动。Galaxy S系列在欧洲市场的出货量同比增长58%，达430万部。尽管高端产品表现强劲，但平均售价仅上涨2%，原因是该地区对于高性价比设备的需求有所回升。这种需求的增长反映在出货量最高的前10大设备榜单中，其中，价格亲民的机型占比很高，例如三星Galaxy A15、小米的红米13C和红米Note 13 4G。低端市场的需求增长对于2024年市场的复苏至关重要。”

Bjørhovde表示：“今年下半年，AI功能将成为厂商与欧洲消费者沟通的重点，尤其是那些寻求在高端市场扩大影响力的厂商而言。Canalys最近开展了一项针对欧洲消费者的研究，着重探讨了他们对智能手机中AI功能的看法，40%的受访者认可AI功能可以提升智能手机使用体验，他们对此持积极态度。然而，消费者的兴趣和购买意向之间可能存在很大差距。因此，AI功能应融入更多产品和品牌营销中，以全面、均衡的方式加以使用，因为普通欧洲消费者对智能手机的AI功能持谨慎乐观的态度。过度的市场炒作和对AI的滥用，会增加该地区消费者期望落空、品牌稀释和消费者信任度降级等风险。”

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Canalys预测，由于设备生命周期延长，导致市场需求维持平稳态势，预计在2024年，欧洲智能手机市场(不含俄罗斯)将增长1%。Bjørhovde表示：“AI功能在中长期来看仍将是消费者和厂商的期望所在，但今年不太可能推动大量需求。在未来的一年中，厂商需要优先调整其设备设计，符合欧盟的生态设计指令。这项指令将提升对智能手机的软件更新、耐用程度和可修复性的要求。在可持续性、合规性、AI、品牌强化和硬件创新之间找到平衡，对厂商来说2030年之前的几年里，在欧洲市场取得成功至关重要。”