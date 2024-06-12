现代发布了即将推出的超小型电动车 Inster 的首批预告图片。这款车基于韩国市场上可爱的 Casper 设计，外形也同样可爱，可能是市场上最好的小型电动车设计之一。

不过，它是否会进入我们的市场还有待观察。不过，我们已经知道欧洲将推出一款基于 Casper 的电动汽车，只是不知道它会有新名字。我们之前的报告显示，它在欧洲的起价可能低于 22,000 美元。

首先，该公司表示，其目标是在 WLTP 循环下实现 220 英里（355 公里）的续航里程，这是韩国和欧洲使用的续航里程循环，但不是美国的续航里程循环。其次，更明显的是，Inster 看起来很小。

好消息是，Casper 是一款令人愉悦的小设计，具有斗牛犬般的钝鼻攻击性和可爱、滑稽的超大面部特征。预告片显示，Inster 将采用相同的整体造型，突出的车顶导轨起到很好的点缀作用。但看起来 Inster 将获得更锐利、更精致的前灯和尾灯，使其与 Ioniq家族的数字像素主题保持一致。

现代表示，Inster 这个名字源于“亲密”和“创新”。该公司尚未透露这款电动车的规格，但表示其目标是按照 WLTP 行驶 355 公里。据韩国贸易、工业和能源部 (MOTIE) 称，Casper Electric 在韩国的行驶里程可达 315 公里。在今天的公告发布之前，Auto Daily的一份报道称，Casper Electric 将配备 48.6 kWh 磷酸铁锂电池组。