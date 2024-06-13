动点出海获悉，总部位于美国和菲律宾的金融科技初创公司BayaniPay日前宣布，已经获得了一笔300万美元规模的A轮融资。而在加上这笔融资后，该公司表示，其A轮融资已达到960万美元。

据了解，这笔融资由Wavemaker Partners、PTGB、Talino Venture Studios等机构提供（这三家机构也参与过BayaniPay更早前的A轮融资）。根据声明，BayaniPay将会用新资金在全球范围内进一步扩展其汇款服务。

BayaniPay是一家帮助海外菲律宾人向菲律宾国内汇款的汇款平台，主要针对菲律宾裔美国群体提供与之相关的数字银行和跨境汇款服务。根据官网信息显示，BayaniPay现已拥有加州、夏威夷州、新泽西州、美属维尔京群岛、阿拉斯加州的汇款许可证，这些地区的居民可以以最低99美元（每日最高金额为1999美元）的额度向菲律宾汇款，且绝大部分转账都可在不超过24小时的时间内达成。

在市场表现方面，有数据指出，23年上半年期间，BayaniPay的新用户增长了 36%，其平均交易额也在同期增长至每月1亿比索（约合170万美元）以上——作为对比，BayaniPay在上年平均交易额为3064万比索。

再作为BayaniPay的业务背景，有数据指出，23年期间，菲律宾的个人汇款额达372亿美元，而这占据了菲律宾GDP的8.5%。另一方面，根据一份来自21年的数据显示，居住在美国的菲律宾移民人数达到200 万，占美国当时4530万移民超4%的份额。

谈及未来发展，BayaniPay表示，希望在今年底时处理2亿美元的支付金额。