“80、90后已经成为了纯电MPV的最大用户群体”、“后轮转向才是MPV用户的心头好”，随着中国首份纯电MPV用户报告暨小鹏X9 万名用户画像发布会今日在广州举行，小鹏汽车披露小鹏X9万名用户调研报告中的诸多细节。纵观2023年新能源汽车的市场数据，虽然平均售价30万以上高端新能源产品的增长率显著，然而相比增程新能源产品高达19%的增幅，其中纯电高端产品的市占率增长仅为11.6%，整体增速甚至低于市场的平均增速。

值得关注的是，虽然高端纯电轿车和纯电SUV的增速相对缓慢，但高端纯电MPV市场增速却异军突起，与去年同期相比增长168%。其中，小鹏X9今年1-5月，累计交付达到11456台，市占率超过50%，成为目前高端纯电MPV的销量冠军，同时，小鹏X9也是30万以上纯电MPV中，最快突破10000台交付量的产品，堪称高端纯电MPV逆袭突围的扛鼎之作。

“高市占率和高交付量的背后，是小鹏X9作为全新一代家用MPV所带来的产品变革”，郑荣卿表示，小鹏X9拥有245项全球第一的产品力，在同级别当中实现了领先。尤其是以后轮转向、AI智驾、魔变空间为代表的新三大件，吸引了一批与传统MPV用户截然不同的新用户购买，重新定义了高端MPV的新标准，在汽车行业开启了高端MPV的普及潮。

调研数据显示，小鹏X9的用户中，79%为增换购用户，其中BBA用户占到了燃油增换购用户的8成，他们的上一台车均价在50万元以上。这是一群真正懂车更懂享受的用户，他们选择小鹏X9，无疑是一种认可。同时，21%的首购用户也让小鹏X9打破了以往的燃油MPV首购率仅占5%的“刻板印象”，一举成为了众多家庭的首要购车选择。

曾经，“能油能电”的增程新能源产品成为不少奶爸挑选的家庭座驾。然而数据显示，高达25%的小鹏X9的新能源增换购人群是从增程车型用户转化而来。当补能不再成为问题，纯电便是增程的尽头。既然奶爸群体对小鹏X9青睐有加，代表小鹏X9的用户群体偏向年轻化，80后占比达到41%，90后占比达到35%，这一数字出乎所有人的意料。在大量用户对MPV还停留在商务车认知时，年轻人已经悄然开始接受纯电MPV。

此外，小鹏X9还是“首款年轻人喜爱的MPV”，对于整个MPV市场热销的背后，是汽车主力消费群体的代际更迭年轻，小鹏X9已经逐渐变成了年轻极客的新三件套之一，目前小鹏X9的MAX版本销售占比达到了73%，说明智驾日益成为MPV用户购买的重要决策因素。除了男性用户以外，女性用户占比高也是小鹏X9的一大特色，相比于传统MPV5%左右的女性用户占比，小鹏X9的女性用户占比达到20%，好开更智能成为了女性用户驾驶小鹏X9的理由。