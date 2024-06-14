全电动 2025 款Alpine A290 GT，这是一款小型车，它是雷诺运动型子品牌伟大事业的开始，该品牌希望成为法国版的保时捷。

Alpine 承诺到2030 年推出 7 款电动车，包括 A110 的电动替代品，以及将在美国上市的跨界 SUV。但最先上市的是 A290，这是新款全电动复古风格雷诺 5 E-Tech 的掀背版。

最快的雷诺 5 配备 148 马力（110 千瓦/150 PS）的电动机来驱动前轮，而今天在法国勒芒 24 小时耐力赛上亮相的 A290 则沿用两轮驱动布局，但马力数量大幅增加。

Alpine 的版本在其最强大的 GT Performance 形式下可产生 217 马力 (220 PS / 160 kW) 和 221 lb-ft (300 Nm) 的扭矩，将零到 62 英里/小时 (100 公里/小时) 的加速时间从 5 E-Tech 的 8 秒缩短到 6.4 秒。功率较低的型号，简称为 A290 GT，可产生 178 马力 (180 PS / 130 kW) 和 210 lb-ft (285 Nm) 的扭矩，并且需要多一秒才能达到 62 英里/小时。

两级阵容让 Alpine 两款车型直接与新款Mini Cooper E 和 Cooper SE 电动版展开竞争，后者的功率为 181 马力（184 PS / 134 kW），与法国版一样为 217 马力，分别需要 7.3 秒和 6.7 秒才能达到 62 英里/小时。尽管额外的动力和使用它的诱惑总是会对续航里程造成压力，但 Alpine 仍坚持为两款 A290 车型使用与更高规格 5 E-Techs 相同的 52 kWh 电池。虽然这一点加上一些铝制部件有助于将整备质量降至 1,479 公斤（3,260 磅），但这确实意味着续航里程会受到影响。

雷诺称 5 的续航里程为 249 英里（400 公里），而 Alpines 的续航里程则降至 236 英里（380 公里）。该数字也与 Mini 声称的 Cooper SE 相符，但 Cooper E 的电池较小，续航里程仅为 190 英里（306 公里）。100 千瓦直流充电率并不令人印象深刻，这意味着 A290 需要 30 分钟才能充满 15-80%。

Alpine 还将自己的造型细节应用到了 A290 上，包括格栅中嵌入的 X 形驾驶灯、前灯中的 X 图案、深前保险杠和后轮前方的三个导流板。与其所基于的雷诺 5 一样，A290 是一款五门掀背车，但它通过将后门把手隐藏在 C 柱旁边的车窗角落中，很好地看起来像一款双门掀背车。

车内，基本的仪表板结构（包括 10.1 英寸的信息娱乐屏幕）沿用了雷诺 5 的风格，但 Alpine 增加了自己的运动踏板，甚至在下部控制台上增加了一组变速箱选择按钮，就像 A110 跑车上的一样。还有一个定制的方向盘，其“OV”超车按钮可立即提供最大 217 马力，这听起来像是一个纯粹的噱头，因为你可以用右脚释放完全相同的动力。在我们看来，更有用的是用于在 A290 的四个再生级别之间切换的按钮。

178 马力的 A290 有 GT 或 GT Premium 两种装饰，更豪华的版本增加了黑色车顶、阿尔卑斯蓝色卡钳、Nappa 皮革和高级高保真音响，而 217 马力的车型提供红色卡钳和特殊的米其林 Pilot Sport 5 轮胎（GT Performance 原装装饰），或者可以订购 GTS，捆绑了 GT Premium 的各种配置。