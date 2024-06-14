Sensor Tower商店情报平台发布了2024年5月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。（特别说明：本报告仅统计应⽤商店IAP预估值，不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。）

5 月出海手游收入榜

4月下旬，FirstFun《Last War:Survival Game》推出纯正日语版本《ラストウォー：サバイバル》并更新日语配音，同时邀请人气组合滨家隆一和山内健司担任官方大使。高效的本地化策略助力该游戏快速登顶日本iOS和Android下载总榜，5月日本收入和下载量同比激增66%和96%，带动海外收入再度提升7%至1.3亿美元，全球月活跃用户规模上涨12%，蝉联本期出海手游收入冠军，成为全球手游畅销榜Top 5中最年轻的游戏。

点点互动《Whiteout Survival》保持稳定的内容更新，5月发布了“Happy Labor Day!”、“State of Power”、“Alliance Showdown”等一系列活动，本期下载量和活跃用户环比提升18%和12%，月收入达到历史新高8800万美元，稳居出海手游畅销榜亚军。

4月底，二次元策略塔防手游《明日方舟》日服版开启最新支线故事“崔林特尔梅之金”和“2024大感谢祭・春”限时活动，次日该游戏日流水再攀高峰，5月海外收入环比激增118%，重回收入榜第15名，跃居增长榜第3名。

随着新赛季“云起龙襄”和新武将的推出，灵犀互娱三国题材4X策略手游《三国志·战略版》在日本、韩国和中国台港澳市场日流水迅速走高，5月海外收入环比增长52%，重返收入榜第23名，跃居增长榜第7名。

5 月出海手游收入增长榜

5月下旬，库洛游戏开放世界冒险RPG新游《鸣潮》全球同步上线，凭借沉浸式的故事情节、高速流畅的动态战斗系统和强大的多人协作模式，该游戏快速登顶美国、日本、中国台港澳等多市场iOS和Android下载总榜，成为5月全球收入增长最高的RPG手游，问鼎出海手游收入增长榜。Sensor Tower数据显示，《鸣潮》海外市场收入占比达到70%，美国、日本是海外收入最高的市场。

继成功登陆中国市场后，由盛昌网络研发、MGOL和露珠游戏海外发行的混合休闲射击新游《向僵尸开炮-尸潮来袭》东南亚版《Zombies Boom》和国际版《BangBang Survivor》分别于4月底和5月初正式上线，末日生存题材和Roguelike射击玩法加深玩家爽感，结合时下流行的休闲射击广告素材投放，该游戏冲顶越南和中国台港澳市场Google Play手游下载榜，入围增长榜第4名和下载榜第16名。

4月下旬，来自《菇勇者传说》发行商Joy Net Games的混合休闲射击新游《Zombie.io: Potato Shooting》登陆欧美市场，在热门末日题材和Roguelike射击玩法的基础上，推出新颖可爱的3D土豆角色和英雄组队机制，发布首日即问鼎美国、德国、英国等多市场iOS手游下载榜，一跃成为Joy Net Games 5月下载量最高的手游，跻身增长榜第6名。

Sensor Tower游戏情报数据显示，在全球手游总体增长放缓的趋势中，混合休闲手游保持强劲的增长势头，2024年5月收入同比上涨105%，创历史新高，也是中国手游出海的热门市场。其中《Last War:Survival Game》和《向僵尸开炮-尸潮来袭》包揽该赛道5月畅销榜冠亚军，《Zombie.io: Potato Shooting》仅次于前两款游戏成为收入增长季军。

Justfungame分别于4月下旬和5月中旬在中国台港澳和日本市场推出二次元模拟手游《异世界奇妙生活》，该游戏以异世界转生为题材，融合了模拟经营、角色养成等丰富的玩法，加之顶尖声优配音，随即登顶中国台湾和日本iOS手游下载榜，入围增长榜第5名。其中日本是收入最高的市场，贡献了超过50%的全球总收入。

5 月出海手游下载榜

印度尼西亚和印度等市场的显著增长带动沐瞳科技《Mobile Legends: Bang Bang》5月下载量环比提升20%，登顶本期下载榜。

Ivy Mobile《Subway Princess Runner》保持稳定的下载量，位列下载榜第2名。《Cat Runner: Decorate Home》下载量激增118%，排名升高20位至下载榜第4名。

足球手游《Soccer Superstar》本月下载量环比提升26%，排名升至下载榜第5名。