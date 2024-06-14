作为中国投资市场上持续18年的行业盛会——“中国投资年会”业已成为股权投资领域的标志性活动，在行业内具有极高的影响力。5月8-10日，由投中信息、投中网主办的“第18届中国投资年会·年度峰会”在上海外滩W酒店盛大召开。大会邀请到政府领导、权威经济学家与资本市场研究专家、知名投资大咖、企业家、创业者和主流财经媒体代表等共同参与。本次大会以“不响不辍”为主题——遇事“不响”，遇阻“不辍”，意在让大家放低对增长速度的执念，认可眼前所处的环境，相信投资，坚定投资，继续投资，主动迎接变化，适应变化，以无畏之心抵达繁星之地，重塑新质繁华。

目前，大会到场嘉宾包括上海市虹口区副区长陈帅，中金资本董事长单俊葆，赛富亚洲投资基金创始管理合伙人阎焱，滴灌通集团创始人、行政总裁张高波，北极光创投创始管理合伙人邓锋，联想创投总裁、管理合伙人贺志强，鼎晖投资创始合伙人、私募股权投资管理合伙人胡晓玲，君联资本总裁李家庆，DCM中国创始合伙人、董事合伙人林欣禾，光速光合创始合伙人宓群，IDG资本合伙人牛奎光，国中资本首席合伙人、董事长施安平等等。大会围绕主会场——“趋势中国 篇”与“投资中国篇”以及分会场——“产业中国”三大篇章展开，通过主题演讲、巅峰对话、超级对话、圆桌对话、榜单发布、高端闭门分享、“投中十问”闭门座谈、创投圈创作达人茶话会、投中夜宴等内容形式，深入探讨当前行业在募、投、管、退各链条面临的核心问题，共同探索行业未来方向和出路，深刻解读大健康、人工智能、高端制造、双碳与新能源等时下热点投资赛道。

大会现场，上海市虹口区副区长陈帅先生首先围绕虹口区金融产业的发展现状及未来愿景发表了领导致辞。陈帅表示，虹口区持续致力于优化股权投资机构的空间布局，推动股权投资机构的集聚。未来，虹口区将紧抓时代机遇，加快提升金融国际化水平，建立高效专业的机构服务机制和股权投资机构发展政策、制度及配套体系，营造支持股权投资行业发展的良好生态，加快形成北外滩区域的股权投资集聚区。

投中信息首席执行官杨晓磊在题为“漫长的季节”的开场致辞中分享了他深入的行业洞察及过往两年来针对GP的调研数据结果，深刻地剖析了当前VC/PE领域的最新趋势和挑战。作为一个充分感知着行业水温的从业者，杨晓磊在现场特别提到：“我们非常希望政府和监管部门能重视一级市场，善待一级市场，倾听一级市场的声音。我们这个国家、我们这个市场里面每一个企业和这个市场都是一体的，都是息息相关的，支持风险投资其实就是支持创新、支持企业、支持就业。中国不能没有风险投资，中国也不能没有风险投资人，这个时代需要所有风险投资人们一起努力，留在这个市场里面。”

滴灌通集团创始人、行政总裁张高波则以金融创新为主题，从滴灌通的收入分成（DRC）模式展开介绍。现场他还从大家关注的如何分散投资风险的角度，着重阐述了以股权投资和收入分成这两种不同方式进行投资所带来的不同结果。张高波最后提到，DRC模式并不是滴灌通特有的创新，回溯古今中外已经有几千年历史，正是因为当下数字化的迅猛发展，使得该模式被大规模应用起来。

来到本次年会的首场巅峰对话环节，北极光创投邓锋、联想创投贺志强、鼎晖投资胡晓玲、君联资本李家庆、DCM中国林欣禾、光速光合宓群、IDG资本牛奎光、国中资本施安平共同参与了对话环节，在对话主持人——投中网副主编张楠的引导下，对话嘉宾们针对目前行业所面临的一些共性问题进行了深入解读和探讨。

嘉宾们认为，投资行业唯一不变的是不断地寻找变化，从业人士需要做的就是感知变化、学习变化以及适应变化。嘉宾们普遍对行业怀揣着初心和信心，尤其在当前大力倡导发展新质生产力的背景之下，坚信风险投资、股权投资一定能发展成为其中的主力军，我国的投资行业依然充满着无限机遇。

值得一提的是，年会上还特别进行了一场《拾日谈》栏目对话，来自赛富亚洲投资基金的创始管理合伙人阎焱与投中信息首席执行官杨晓磊针对在投资领域中，究竟该如何突破固有的思维定势，积极寻找新兴机会来“破局”以及如何在投资过程中坚守自己的价值观和投资理念等问题展开了探讨。

此外，本届年会上还将重磅发布“投中榜·2023年度榜单”以及举办首届NOVA新星投资人论坛并同时发布“投中榜·2023年度NOVA新星投资人TOP50”榜单，细数2023年中国股权投资行业累累硕果的同时，更深入的了解中国80、90后新的代际投资人的“新世界、新玩法”。

第18届中国投资年会·年度峰会仍在持续进行中，更多年会详情还请移步投中网官网及微信公众号获取更多现场精彩内容。