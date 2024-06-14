Magenta Mobility 正在扩大与塔塔汽车的合作，部署该汽车制造商的 100 多辆电动卡车，其中包括 60 辆 Ace EV 卡车和 40 辆最近推出的升级版 Ace EV 1000。

电动汽车解决方案提供商 Magenta Mobility 巩固了与印度最大的商用车制造商 Tata Motors 的合作伙伴关系，部署了超过 100 辆 Tata Ace EV，其中包括超过 60 辆 Ace EV 和超过 40 辆最近推出的 Ace EV 1000。

此次新电动车队的部署是两家公司于2023 年 10 月签署的谅解备忘录的后续行动之一，目标是采购 500 辆 Tata Ace EV。

“部署 100 多辆 Tata Ace 电动汽车标志着我们朝着雄心勃勃的‘Ab Ki Baar Dus Hazaar’计划迈出了重要一步，该计划旨在到 2025 年 9 月部署 10,000 辆电动汽车。通过结合塔塔汽车在四轮小型商用车 (SCV) 方面的专业知识与我们在物流、充电基础设施和技术方面的综合能力，此次合作有望重新定义行业标准，”Magenta Mobility 创始人兼首席执行官 Maxson Lewis 表示。

塔塔汽车公司副总裁兼 SCVPU 业务主管 Vinay Pathak 补充道：“这再次印证了我们通过先进的零排放移动解决方案彻底改变城市内配送的共同愿景。Ace EV 是我们共同努力的成果，它提供了无与伦比的性能、可靠性和运营效率，同时为印度的绿色未来做出了贡献。这次部署证明了我们坚定不移地致力于在全国范围内实现可持续电子货运的民主化。”

塔塔最初于 2022 年推出了 Ace EV 电动卡车，续航里程为 154 公里。该卡车由 27kW 电机驱动，峰值扭矩为 130Nm，据报道载货量为 208 立方英尺。较新的 Ace EV 1000 续航里程为 161 公里，具有快速充电能力，但采用相同的 37 kW 驱动器。使用交流充电器从 10% 充电至 100% 需要 7 小时，使用直流充电器从 10% 充电至 80% 需要 105 分钟。两种型号的最高速度均为 60 公里/小时。