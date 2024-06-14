德国汽车制造商大众汽车正在进军能源存储市场，计划利用旧电动汽车电池来储存可再生能源。大众汽车宣布，其充电解决方案子公司Elli将开发和运营大型储能项目。

此举将使大众与另一家电动汽车制造商特斯拉展开竞争，特斯拉已经是能源存储领域最大的参与者之一，今天刚刚签署协议，将在英国建设一个大型电池设施，以支持 Orsted 的 Hornsea 3 风电场。作为第一步，大众汽车表示计划实施额定功率为 350MW、存储容量为 700MWh 的项目，首个项目最早将于明年在德国上线。

大众汽车董事会成员托马斯·施马尔（Thomas Schmall）表示：“德国和欧洲需要足够的存储解决方案来满足日益增长的需求，并补偿可再生能源的波动性。”

“因此，我们对固定电池存储系统的投资对能源供应的可持续转型做出了重大贡献。”

德国商业刊物《经济周刊》还援引施马尔的话说，大众汽车未来将使用旧的锂离子电动汽车电池来储存能量，尽管这些电池在车辆上的使用寿命已经结束，但它们仍具有必要的运行能力。

他说，至少埃利开发的第一个工厂将必须使用新电池，因为大众目前没有足够的旧电池。大众表示，德国目前的存储容量仅为 1 千兆瓦时，这意味着仅其第一个项目就可能使容量几乎翻倍。

该公司表示：“对存储解决方案的需求非常巨大。”

该公司表示，2023 年，由于缺乏储存，可再生能源发电量将减少 10,500GWh，足以为 320 多万辆电动汽车提供一年的电力。

埃利表示，为了弥补风能和太阳能发电场的波动性，预计到 2030 年德国将需要 100GWh 的存储容量。

去年，德国首次有超过一半的电力来自可再生能源。由于缺乏可用于在需要时储存绿色能源的能源储存，该国电价曾跌至零以下约 300 小时（近两周）。据估计，到 2030 年，全球需要1.5TW 的能源存储量，即目前水平的六倍，才能实现 COP28 气候峰会上商定的目标，即到 2030 年将可再生能源容量增加两倍至 11TW 。