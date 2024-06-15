梅赛德斯-奔驰大功率充电设施宣布与 Alpitronic America 达成协议，确保其成为美国第一个大规模部署 Alpitronic HYC 400（Hypercharger 400）的直流快速充电网络。

与 Alpitronic 合作是梅赛德斯-奔驰高功率充电系统本地化其供应链的一种方式，也是其向北美充电网络投资 10 亿美元的一部分。两家公司共同加大对清洁能源和交通经济的投资，以打造一个能够支持所有品牌电动汽车驾驶员的快速充电网络。

“要开启下一个充电时代，我们必须缩小质量差距，而这要从客户在充电器上的体验开始。随着我们继续扩大梅赛德斯-奔驰高功率充电规模，我们正在投资这一关键基础设施和其成功背后的劳动力，”梅赛德斯-奔驰高功率充电总裁兼首席执行官 Andrew Cornelia 表示。“我们很自豪能与 Alpitronic 合作，他们不仅设计了一流的产品，拥有目前最快的充电速度，而且同样致力于投资美国的清洁能源劳动力。”

2023 年 11 月，Alpitronic 在北卡罗来纳州夏洛特开设了美国公司总部，可容纳 300 多个工作岗位。梅赛德斯-奔驰高功率充电将部署的 Hypercharger 400 将在威斯康星州的一家工厂生产。Hypercharger 400 为客户提供可靠的体验，充电功率高达 400kW，支持宽输出电压范围。首批设备将于 2024 年第三季度开始在梅赛德斯-奔驰高功率充电站点提供。CCS 和 NACS 电缆将于今年晚些时候在整个网络中提供。

Alpitronic Americas 首席执行官 Mike Doucleff 表示：“我们与梅赛德斯的合作是天作之合，因为我们两家公司都是质量、可靠性和设计的代名词。梅赛德斯为豪华和性能树立了标准，而Alpitronic 则提供顶级、设计精美的电动汽车充电解决方案。”“继我们在欧洲成功合作之后，我们很高兴能共同拓展到美国市场，为美国带来类似的客户体验”