深蓝 G318 共推出两驱版和四驱版 6 款配置，官方指导售价 17.59-31.80 万元。随同新车上市，还有 9 大硬核礼包，诚意拉满。用电自由方面，深蓝 G318 拥有 6kW 外放电功率，可随时随地开启火锅、BBQ、音乐派对模式，同时还拥有 12kW 原地驻车发电功率，1L 油可发电 3.63 度，满足一个家庭一整月的用电需求。不仅如此，深蓝 G318 后备箱配备的 3.3kW 对外放电功能，无需额外配备外放电枪，高原制氧机、相机无人机、车载冰箱都能在行驶途中即插即用，实现供电、补能。

在空间自由方面，深蓝 G318 车内后排座椅可完全放倒，即刻化身 1.8 米的大床，全家都能安逸躺平；而在车外，其车顶静态承重达 300KG，可纵向布置拓展车顶帐篷，形成贯通上下的 ” 小高层 “；车侧也可以横向拓展车边帐 / 尾帐生态，其中尾帐可共享车内空调，堪比移动的空调房；车尾自带 1.6 吨拖挂资质，也可拖挂房车、游艇等设备，给户外出行带来更多可能。

在娱乐自由方面，深蓝 G318 搭载的 14.6 英寸内嵌式中控屏，可实现大屏沉浸式观影，配合 16 扬高品质环绕音效，视听更带感，嗨歌模式即开即用，无麦 K 歌更方便。深蓝 G318 还搭载了 ET 全地形系统，集成包括涉水模式、原地掉头、陡坡缓降、越野蠕行等在内的 16 种模式，让穿越之旅更显从容。