极狐阿尔法S5正式上市，共推出560 MAX、708 MAX、650 ULTRA三款车型，官方指导售价分别为17.68万元、19.68万元和21.68万元，相比预售期又新增了标准续航版车型阿尔法S5 560MAX。

外观方面，极狐阿尔法S5采用了最新的家族式外观设计语言，整体造型较为灵动。前脸部分，新能源车型标志性的封闭式格栅搭配两侧造型锐利的LED前灯组具有不错的辨识度。与此同时，该车还在前包围中加入亮黑色饰条进行点缀，为其增添了一丝运动属性。荧光绿卡钳搭配大尺寸轮毂设计，视觉效果更加炫酷。

新车侧面造型较为简洁、流畅，采用了低风阻的弓字造型，采用特制20 ° 大斜度前风挡、19 ° 全玻璃溜背设计，让其风阻系数达到了风阻系数为0.1925Cd。并且这样的设计还可以进一步优化车内乘坐空间，带来超过67% 的乘员空间利用率。

车身尺寸方面，新车的长宽高分别为4820/1930/1480mm，轴距2900mm，略微向下倾斜的车顶线条结合隐藏式车门把手和熏黑轮眉组件时尚感较强。

尾部的设计也比较简洁，极狐阿尔法S5配备了造型修长的贯穿式LED尾灯组，搭配上翘的可升降的电动扰流板与底部宽大的熏黑的扩散器，视觉效果很运动，并且也可以提升车辆的下压力，让车身更稳定，提高车辆操控性。

内饰部分，极狐阿尔法S5的设计也比较简洁，是当下最主流的风格，大尺寸的中控屏吸收了整个内饰的关注度。并且该车还将配备APA自动泊车、RPA遥控泊车、墙角泊车、循迹倒车/记忆泊车、自定义泊车、全车15枚扬声器、AR-HUD、256色联动氛围灯等。

在座舱的部分，阿尔法S5也很重视舒适性打造，使用了Microcloud纤维绒高级皮革，进一步提升车辆质感。座椅表层采用了全新的抗污、环保梅诺卡超纤皮质材料，座椅坐垫层厚度 81.846mm，并使用了高密度高弹性发泡，发泡层厚度 61mm，带来更好的座椅支撑性和包裹性，让用户乘坐时短途舒适。全车拥有24处储物空间，座椅背部还有专门的手机置放处，后备厢容积达到了430L。

极狐阿尔法S5搭载第四代 ” 极峰 ” 动力，其风阻系数 0.1925。在动力上，极狐阿尔法S5的708MAX和650Ultra采用800V碳化硅超充平台。两驱版电机功率分别为185kW和200kW，峰值扭矩均为360N·m，CLTC续航里程分别为560km和708km。0-100km/h的时间分别为7.0秒和6.8秒。而四驱双电机版车型最大功率为390kW（530马力），最大扭矩690N·m；搭载的79.2kWh三元锂电池由宁德时代提供，CLTC续航里程650km，15分钟可充电补能380km；官方公布的0-100km/h加速时间为3.7秒，100-0km/h制动距离为33.5米。

新车还提供了提供包含暴走模式、赛道模式、弹射起步在内的多种驾驶模式，暴走模式搭配弹射起步可实现零百 3.7 秒的加速成绩。赛道模式下，用户可以自定义车辆参数，包括加速模式、扭矩分配、能量回收、稳定辅助等功能。