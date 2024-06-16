戴姆勒卡车公司正在欧洲推出新的 TruckCharge 品牌。该品牌整合了公司所有现有和未来与电子基础设施和电动卡车充电相关的产品，即咨询、硬件和数字服务。通过这种方式，戴姆勒卡车公司打算为客户提供从能源生产到车辆运行的具有成本效益的整体解决方案，使他们能够充分利用电气化的潜力。

TruckCharge 不仅针对卡车车队运营商，还针对拥有自有或外包卡车车队的工业公司。由于通常使用不同 OEM 的车辆，因此 TruckCharge 适用于任何卡车品牌。戴姆勒卡车将于 9 月在汉诺威 IAA 交通展上正式推出 TruckCharge。

梅赛德斯-奔驰卡车首席执行官 Karin Rådström：“我们希望让电动出行变得简单，让客户获利——不仅仅是购买电动卡车。借助 TruckCharge，我们现在将一系列解决方案捆绑在一个品牌下，并计划不断扩大产品组合。”

车队运营商咨询服务是戴姆勒卡车旨在改善电动卡车总成本的综合生态系统的一部分。一段时间以来，公司专家一直在为车辆客户提供车队和车库电气化的帮助。在此背景下，重点是电动卡车咨询，以及规划、建设和设计车库充电基础设施以及电网连接。此外，戴姆勒卡车顾问还可以协助确定基础设施和车辆的公共融资机会。

戴姆勒卡车还为客户提供从其经销商处购买快速充电站的可能性。“车库充电”套餐包括咨询、硬件销售和技术服务以及戴姆勒卡车金融服务为充电基础设施提供的融资解决方案。此外，合格的戴姆勒卡车合作伙伴将根据要求进行安装。目的是确保充电过程顺畅和车辆的高可用性。首批试点项目于今年 5 月底在德国各经销店启动，目前正在推广，并逐步扩展到其他欧洲国家。Alpitronic 是充电站的战略合作伙伴。

数字服务涵盖车队运营，包括智能充电管理。车库外充电（“公共充电”）的合适支付功能完善了所提供的服务。

越来越多的工业企业打算建立碳中和供应链。为此，戴姆勒卡车专家开发了一系列特殊的咨询服务。这包括与客户一起评估进出物流领域的电气化路线，并与各自的车队运营商协商，制定最佳路线和相应充电点的计划。在此基础上，顾问为工业和运输公司创建定制的充电解决方案。第一个客户是梅赛德斯奔驰集团股份公司，与物流合作伙伴 Große-Vehne 合作。

几乎与此同时，斯堪尼亚成立了子公司Erinion，致力于为客户提供充电解决方案。