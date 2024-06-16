随着推出更多平价电动汽车的竞争日趋激烈，福特正在招募一些最优秀的电动汽车工程师来帮助其竞争。在过去的几个月里，福特聘请了特斯拉、Rivian、苹果和 Lucid 的人才来帮助加速平价电动汽车的开发。福特首席执行官吉姆·法利 (Jim Farley)今年 2 月透露，该公司两年前就决定开发一款经济实惠的电动汽车平台。

法利将其描述为独立于主要业务的初创企业。据福特的领导人称，尽管这是一个小团队，但它拥有“世界上最好的电动汽车工程师”。该团队包括多名特斯拉工程师，其中包括曾参与特斯拉 Model Y 研发的艾伦·克拉克 (Alan Clarke)。据彭博商业周刊报道，就在几个月前，该团队还不到 100 人。

TechCrunch的最新数据显示，该团队已迅速壮大至约 300 人。数据显示，过去一年中，有 50 名员工来自 Rivian，超过 20 名来自特斯拉，约 12 名来自 Canoo。此外，该团队还从 Lucid 招募了 10 名员工，并从苹果已取消的电动汽车Project Titan 招募了数名员工。在 2023 年下半年招募了几名Rivian员工（许多是工程师）之后，今年的招聘速度加快了。

为了降低成本，福特聘请了一位高级设计工程师，他与特斯拉的 Gigacasting 团队合作。今年早些时候，法利表示，“最终的竞争对手将是价格实惠的特斯拉和中国 OEM。”在 Rivian 于 2 月份宣布裁员 10%后，招聘热潮开始升温。福特在开发平价电动汽车的过程中又招聘了大约十几名 Rivian 工程师。5 月份，福特聘请了 Canoo 的前工程副总裁。

福特还从 Joby、Archer Aviation 和现代的 Supernal 等 eVTOL 领导者那里聘请了人才。尽管福特没有提供太多细节，但它告诉TechCrunch，该团队内部被称为“Ford Advanced EV”。