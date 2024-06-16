科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.06.10-2024.06.16）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

对菲律宾这个由大量海外菲律宾群体所支撑的国家来说，由此而产生的一系列行为，正在不断定义着这片与众不同的地区。

有数据指出，23年期间，菲律宾的（海外）个人汇款额达372亿美元，占该国GDP的8.5%之多。而作为背景，每年，在超1200万海外菲律宾人的支撑下（菲律宾有超1.1亿人口），有超1000万群体向该国国内汇款。

自然而然的，这些数字不仅为菲律宾带来了独特印记，由此而产生的一些挑战和机遇也催生了更多相关业务及公司加入到这一进程中。

而从这一点出发，以本周的菲律宾金融科技公司BayaniPay，面对这一精准切入的痛点，BayaniPay也迎来了不断的增长——有数据指出，23年上半年期间，BayaniPay的新用户增长了36%，其平均交易额也在同期增长至每月1亿比索（约合170万美元）以上——作为对比，BayaniPay在上年平均交易额为3064万比索。

未来，不难预见，随着菲律宾在数字十年不断加速前进，在菲律宾日益兴起的创业潮之下，诸如“BayaniPay”的剧本也正在越来越普遍的出现。而这条有深刻菲律宾烙印的道路上，也将为外界带来更多属于菲律宾的故事。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

消息称字节跳动或将在印尼裁员450人：彭博社援引知情人士消息称，本次为自TikTok Shop（印尼）与Tokopedia合并以来的首次裁员，最早可能在本月进行，其裁员规模约占员工总数的9%。不过，该人士也表示，本次的裁员最终数字仍在讨论中，后续可能会随情况变化而波动。

根据报道，本次裁员将主要影响TikTok Shop（印尼）的广告和运营团队，旨在消除两家公司合并后产生的重复职位。并且彭博社也指出，此次裁员也表明，字节跳动也正在寻求对其印尼电商业务全面改革以消减成本。

马来西亚发布风险投资和私募股权实用指南：据悉，马来西亚证券委员会（SC）日前在马来西亚发布了第一版《马来西亚风险投资和私募股权实用指南》。SC在一份声明中表示，该指南将为未来的VC&PE基金经理、服务提供商和投资者提供深入的实践知识，以了解马来西亚管理VC和PE业务的政策环境。

宝腾计划推出5款电动汽车车型：马来西亚国有汽车品牌宝腾（Proton）日前表示，将在其新推出的电动汽车品牌Proton e.MAS下推出5款采用GMA平台的电动汽车车型。宝腾表示，目前还没有确定时间表，但第一款车型将很快推出——可能是 2025 年初甚至更早。此外，宝腾也指出，公司注意到，目前市场上大多数电动汽车的价格都超过10万林吉特，因此公司希望，确定一个适合 Proton、公众和政府的价格范围。

过去三年，吉隆坡科技初创企业生态系统已创造超470亿美元价值：据Cradle的一份数据指出，基于退出价值和初创企业估值对当地的经济影响计算，2021年7月1日至2023年12月31日间，吉隆坡创造了超过2200亿林吉特（470亿美元）的生态系统价值。值得一提的是，吉隆坡的初创企业生态系统在最新的《2024 年全球初创企业生态系统报告》（GSER）中获得了显著认可，并已跻身新兴生态系统前30名之列。

投融资

金融科技公司iPiD获得530万美元融资：iPiD由前Swift高管团队于2021年创立，主要提供收款人验证和识别解决方案，从而帮助企业提升支付安全性和便捷性。作为iPiD解决方案的特点之一，根据其官网介绍，iPiD会采取和客户之间的双边加密措施，并通过无数据储存及去中心化模型的方式，从而避免客户数据的泄漏风险。

帮助海外菲律宾人向国内汇款的BayaniPay获得300万美元融资：BayaniPay是一家帮助海外菲律宾人向菲律宾国内汇款的汇款平台，主要针对菲律宾裔美国群体提供与之相关的数字银行和跨境汇款服务。根据官网信息显示，BayaniPay现已拥有加州、夏威夷州、新泽西州、美属维尔京群岛、阿拉斯加州的汇款许可证，这些地区的居民可以以最低99美元（每日最高金额为1999美元）的额度向菲律宾汇款，且绝大部分转账都可在不超过24小时的时间内达成。