在上周的 WWDC24 上，苹果推出了全新人工智能服务——Apple Intelligence，这是其针对微软 Copilot 等竞品推出的解决方案。尽管发布会上展示了许多酷炫的功能，但彭博社记者 Mark Gurman 透露，部分功能需要等到 2025 年才能上线。

Gurman 的消息来源一向可靠，而且他也成功预测了 WWDC 2024 主题演讲内容。此次，Gurman 讨论了 Apple Intelligence 功能的发布时间，可能比一些人预期的要慢一些。Gurman 认为这是因为苹果不想急于推出人工智能产品，他们希望花时间解决问题并完善针对美国英语以外语言的功能。

Apple Intelligence 仍将在 2024 年秋季上线，但并不会包含 WWDC24 上展示的所有功能。因此，最初发布时将带有“预览版”的标签，以表明其仍处于开发阶段。一些主要的缺失功能包括 Siri 理解设备内容、语义索引、允许人工智能控制设备以及屏幕感知功能，所有这些功能都要等到 2025 年才会上线。

尽管如此，Gurman 称今年秋季发布的 Apple Intelligence 仍然有一些“值得把玩的特性”，例如焕然一新的 Siri 用户界面、“键入式 Siri”功能（可以让用户通过键盘而不是语音与 Siri 交互）以及即使说话者言语中有错误，也能更好地理解其意思。