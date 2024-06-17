全球领先的 3D 打印制造商 UltiMaker 和顶级设计自动化软件供应商 trinckle 今天宣布了一项案例研究，展示了 3D 打印和设计自动化解决方案对奥迪运动制造工作流程产生的影响。

面对在德国海尔布隆的奥迪运动 Böllinger Höfe 工厂迅速创造近 200 种新工具来生产奥迪 E-Tron GT 的挑战，传统方式日渐式微。 这些重要部件的常规设计和外包生产过程往往需要数周到数月的时间，导致装配生产线产生延迟以及效率低下。

与传统 CAD 软件通常花费的时间相比，通过 trinckle 的 Fixturemate 软件，仅需几分钟，奥迪运动即可设计出定制的装配夹具。 这种用户友好型的软件简化了设计流程，使工具、夹具和固定装置的生产更加精确和简便。

奥迪运动通过 3D 打印将设计变为现实。 奥迪运动工厂配备了 UltiMaker S 系列 3D 打印机，在目前的 3D 打印室内能够在一天内生产出必要的工具，而此前依赖外包，需耗时数周甚至数月的漫长等待。

这一方法带来的不只是高效。 通过使用 UltiMaker Marketplace 及其广泛的第三方材料，奥迪运动可以确保其应用程序的耐用性和功能性，从而达到汽车装配的严苛要求，同时还可以保护精密组件免受损坏。 UltiMaker Cura 简化了打印过程，优化了打印配置文件，从而轻松完成零件制备。

通过采用 3D 打印工具，奥迪运动将成本降低了 80％ 以上，同时大大缩短了交货时间，确保工人在需要时拥有所需的工具。 通过采用 UltiMaker 的生态系统和 trinckle 的软件，固定装置设计变得更加简便，人们可以轻而易举创建定制部件，并随着效率和生产力的提升受益匪浅。