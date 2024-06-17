现代XCIENT 燃料电池电动重型卡车在瑞士车队中的累计行驶距离最近超过了 1000 万公里——证明了世界一流的氢燃料电池技术的长期可靠性。

这一成果是 XCIENT 燃料电池车自 2020 年 10 月在瑞士开始车队运营以来，仅用三年零八个月就取得的。这一成功标志着量产氢燃料电池电动重卡的一个里程碑，XCIENT 燃料电池车累计行驶里程突破了 1000 万公里。

目前，瑞士共有 48 辆 XCIENT 燃料电池卡车投入运营。XCIENT 燃料电池卡车由两个 90 千瓦的燃料电池系统（总功率为 180 千瓦）和一个 350 千瓦的电动机驱动，最大续航里程超过 400 公里。

与常规柴油卡车车队在累计行驶 1000 万公里的过程中排放约 6,300 吨二氧化碳相比，XCIENT 燃料电池电动卡车显著减少了碳排放量。

据估计，这一减排量相当于约70万棵松树每年吸收的碳量，或创造一片占地508公顷（500万平方米）的松树林。

在瑞士运营的所有 XCIENT 燃料电池重型卡车都仅使用“绿色氢”，生产过程中不会排放碳，有助于在欧洲建立环保的氢价值链。

这项成果对氢燃料电池系统技术的进步也具有重要意义。通过分析这一里程碑中收集的车辆行驶里程、氢气消耗量和燃料电池堆性能数据，现代汽车打算不断改进其氢燃料电池技术并将其应用于各种类型的车辆。

现代不仅在瑞士供应 XCIENT 燃料电池卡车，而且还支持并积极参与商业氢生态系统的建立，包括氢气生产、充电基础设施和消费的整个价值链。

在 CES 2024 上，现代汽车宣布扩大 HTWO 业务。HTWO 于 2020 年作为其氢燃料电池系统的品牌创立，现在将成为现代集团的整个氢价值链业务品牌——从生产到储存、运输和利用。此举将加速向氢能社会的过渡。

XCIENT 燃料电池卡车因其可靠性和环保性而获得认可，目前已在美国、瑞士、德国、法国、荷兰、新西兰、韩国、以色列、沙特阿拉伯和阿联酋等 10 个国家部署。