麦当劳近期饱受争议的自动点餐 AI 系统将暂时停止测试，经常被人工智能聊天机器人搞错订单的顾客们，终于可以松一口气了。据餐馆商业消息，麦当劳已通知其加盟商，将在 2024 年 7 月 26 日之前结束与 IBM 合作的自动语音点餐系统测试。

这项始于 2021 年的合作项目在超过 100 家麦当劳得来速餐厅试点，目前，麦当劳尚未公布终止与 IBM 合作的具体原因。

不过，麦当劳依然看好自动点餐 AI 技术的前景。他们此前表示，此次测试让他们坚信“语音点餐解决方案将成为未来餐厅的一部分”。

外界猜测，麦当劳可能另寻合作伙伴继续推进相关技术研发。去年 12 月，麦当劳宣布与 Google 达成合作，但合作细节模糊。据彭博社报道，合作内容之一是提供名为“询问泡菜酱（Ask Pickles）”的聊天机器人，供员工在清洁冰淇淋机等方面寻求指导。

值得一提的是，Google 去年已与 Wendy’s 合作，测试基于其技术的自动点餐 AI 系统，并取得了进展。

除麦当劳外，其他快餐连锁也对 AI 技术跃跃欲首。例如，White Castle 正在测试由声音识别公司 SoundHound 提供的 AI 系统，而 Carl’s Jr.、Hardee’s 等品牌则在使用由人类远程操控（据美国证券交易委员会文件披露，操控者大多位于菲律宾）的自动点餐 AI 聊天机器人。

事实上，自动点餐 AI 只是麦当劳近年来尝试自动化餐厅运营的一部分。他们还推出了手机点餐、店内自助点餐 kiosk 系统，并尝试过无人机送餐、厨房机器人以及颇具争议的 AI 招聘工具等新技术。