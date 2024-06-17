根据Sensor Tower发布的商店情报数据，2024年5月共40个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100，合计吸金21.1亿美元，占本期全球Top 100手游发行商收入39.7%。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入Top 30

期待已久的经典IP改编手游《地下城与勇士：起源》于5月21日正式公测，随即垄断了国内iPhone总榜和手游畅销榜的双榜首。在5月最后的11天，该游戏在国内iOS市场的收入已经超过《王者荣耀》和《和平精英》的收入总和，使得5月腾讯游戏在移动端的收入实现了12%的增长。截至发稿日，这款游戏已连续28天稳居国内iPhone畅销总榜榜首，是过去数年来开局表现最火爆的手游。在经历了多年的等待之后，这款在端游时期陪伴了无数玩家的游戏终于王者归来。

随着在日本市场收入持续增长，FirstFun《Last War:Survival Game》5月收入环比提升8%，连续3个月位列出海手游收入榜榜首，并在本期跻身全球手游畅销榜前五，仅次于《MONOPOLY GO!》、《王者荣耀》、《Royal Match》和《Roblox》。作为全球手游畅销榜头部最年轻的非IP手游，《Last War》的成功离不开对当今全球手游市场趋势的深刻认识。

由于苹果IDFA、Google 广告ID等隐私政策的广泛执行，近年来全球中重度手游的收入持续下滑，过去一年收入缩减5.9%，在全球手游市场内购收入的占比从5年前的73%缩减至60%。另一方面，新冠疫情为手游市场带来海量的休闲玩家，随着这批玩家付费习惯的养成，他们正成为一股新兴的消费力量。过去一年，全球休闲手游内购收入提升14.6%，混合休闲手游内购收入激增44.4%。《Last War》巧妙的将当前热门的末日题材、休闲化的街机玩法融合到SLG手游框架，从游戏设计和广告投放都为当前的市场趋势量身定制。

得益于旗下《Puzzles & Survival》、《Puzzles & Chaos: Frozen Castle》、《Ant Legion: For The Swarm》等产品收入全线提升，5月三七互娱手游收入环比增长11%，排名前进2位至榜单第6名。

继成功推出《菇勇者传说》之后，Joy Net 于4月底在欧美市场推出混合休闲射击手游《Zombie.io: Potato Shooting》。土豆、僵尸和射击元素在欧美市场本身自带流量属性，《Zombie.io》上市即登顶美英德法等多个市场手游下载榜。在经典元素的基础上，Joy Net为其注入英雄组队和装备系统提升游戏深度，目前该游戏在欧美主流市场的玩家好评率超过90%，内购收入稳步增长，有望成为发行商旗下又一爆款手游。

专注于合并手游赛道的发行商柠檬微趣本期收入环比提升9%，再次创下新的纪录，排名前进1位至第12名。除了连续7个月蝉联全球合并手游收入榜冠军，柠檬微趣旗下合并手游的月活跃用户也保持超过10%的高速增长，展现出强劲的营收潜力。

在1月登陆中国台港澳市场后，冒险放置手游《出发吧麦芬》于5月15日正式在国内市场公测。凭借治愈的美术和配乐，以及轻松的放置玩法，该游戏在多款重磅新游集中上市的5月下半月保持在国内iPhone手游畅销榜前十。在这款游戏的带动下，心动网络本期收入环比提升146%，排名前进11位至榜单第14名。

库洛游戏开放世界RPG新游《鸣潮》于5月23日在全球多平台同步上市，随即登顶美日韩多个市场手游下载榜，在中国市场仅次于《地下城与勇士：起源》，成为今年以来最瞩目的二次元原创手游。Sensor Tower受众洞察数据显示，在美国和日本市场，该游戏有45%的玩家同时玩《崩坏：星穹铁道》。尽管如此，在6月6日推出1.0下半卡池之后，《鸣潮》收入迎来首个峰值，超越上市首周的表现。上市三周，该游戏在全球App Store和Google Play获得900万下载，收入超过5000万美元，70%以上的收入来自海外市场。

鹰角网络《明日方舟》国服在5月1日迎来上市五周年庆典。随着主题曲【慈悲灯塔】和【何以为我】限定寻访开启，游戏回归中国iPhone手游畅销榜前三。发行商5月收入激增411%，超越2022和2023年周年庆的月收入，回归榜单第23名。

凭借末日生存题材、Roguelike玩法和诙谐的风格，《向僵尸开炮-尸潮来袭》自1月在国内上市以来，活跃用户和收入稳步提升，5月稳居国内iPhone休闲手游畅销榜冠军。盛昌网络本期收入相应环比提升79%，首度入围中国手游发行商收入排行榜第25名。

卡牌回合制手游《西游：笔绘西行》在5月中旬正式公测。该游戏以经典西游记题材为基础进行创新，通过国漫番剧式动画和后西游剧情为玩家带来全新的体验，获得超过90%的好评。发行商畅游5月收入环比增长142%，位列中国手游发行商收入榜第36名。

榜单之外，入围全球收入Top 100的中国手游发行商依次是：露珠游戏、Tap4Fun、游酷盛世、竞技世界、Hortor Games、畅游、游卡网络、乐逗游戏、雅乐科技 和 智明星通 共40家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

除了新入围榜单的《地下城与勇士：起源》和《出发吧麦芬》，以及取得大幅增长的《明日方舟》和《向僵尸开炮-尸潮来袭》，本期表现卓越的还有《金铲铲之战》和《火影忍者》。

《金铲铲之战》于5月推出多款神话级小小英雄，加上5月30日「双城传说」正式回归，使得全月收入环比提升16%，是上市至今收入排名第2的月份，仅次于今年1月。

《火影忍者》在5月16日推出全新版本。新忍者、新时装、新通灵兽、新剧情等丰富内容有效推动了游戏收入，5月环比增长54%，是过去8年收入最高的月份。