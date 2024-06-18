苹果宣布停用去年 10 月刚刚推出的分期付款功能“Apple Pay Later”。不过，现有“Apple Pay Later”贷款的用户仍可以通过“钱包”App 进行还款和管理。

苹果一份声明中表示，将停用这项功能，但会通过今年秋季即将推出 的 Apple Pay 更新，让用户可以享受信用卡和借记卡提供的分期付款服务。声明提到：“随着这项全新的全球分期贷款服务的推出，我们将不再在美国提供‘Apple Pay Later’服务。我们一直致力于通过 Apple Pay 为用户提供便捷、安全和隐私的支付选择，这项新的解决方案将使我们能够与合作的银行和贷款机构携手，在全球更多的地方为更多用户提供灵活的支付方式。”

也就是说，苹果将与现有合作银行和贷款机构合作，在今年秋季推出新的全球分期贷款服务，取代“Apple Pay Later”功能。届时，用户在使用 Apple Pay 支付时，将可以直接通过其信用卡、借记卡或其他贷款机构享受分期付款服务。

“Apple Pay Later” 服务于去年 10 月份在美国正式推出，在此之前，该服务自 2023 年 3 月起就已经处于测试阶段。用户可以通过“钱包”应用将使用 Apple Pay 的购物款项分成四笔，在六周内免息免手续费地还清。此服务仅适用于 iOS 设备上的 Apple Pay 支付，并且商品价格限定在 75 美元至 1000 美元之间，每次购物都需要单独申请贷款并获得批准。

苹果并未透露停用“Apple Pay Later”的原因，但正在解除与高盛集团（Goldman Sachs）的合作关系。高盛集团是处理 Apple Card 信用卡、Apple 储蓄账户和“Apple Pay Later”服务的合作方。随着“Apple Pay Later”服务的终止，苹果也无需再为这项功能寻找未来的合作伙伴。

即将发布的 iOS 18 系统将允许用户在使用 Apple Pay 时，直接通过合作银行享受分期贷款服务。此外，Apple Pay 还将新增查看“钱包”App 中的奖励或积分余额，并允许用户在购物时直接使用这些积分进行抵扣。