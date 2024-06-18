过去几年，印度智能手表市场一直保持着两位数甚至三位数的强劲增长，但根据最新报告，2024 年第一季度市场首次出现停滞，出货量几乎持平；

市场份额方面，排名前三的品牌厂商总占比从一年前的 77% 下滑至 2024 年第一季度的 66%；

预计 2024 年将是印度智能手表市场首次出现两位数的同比下滑；

不过，随着新兴的使用场景出现，长期来看市场仍有望恢复增长。

过去几年，印度智能手表市场一直保持着两位数甚至三位数的增长，但根据 Counterpoint 最新物联网服务部门的研究报告，该市场在 2024 年第一季度首次出现停滞，同比仅增长 0.3%。过去几年，印度智能手表市场一直处于高速增长态势，这主要得益于尤其是来自年轻人的强劲需求。然而，2024 年第一季度的乏力数据表明，由于主要厂商缺乏差异化和创新，早期购买者的换新率正在下降。

Counterpoint 研究团队的高级研究分析师 Anshika Jain 在评论市场趋势时表示：“过去几年，整体市场一直保持着两位数甚至三位数的增长，但由于一些头部品牌难以清理现有库存，导致 2024 年第一季度市场停滞。由于市场缺乏差异化功能且创新有限，消费者对于购买新智能手表或更换现有智能手表兴趣不高，这导致市场份额排名前三的厂商的总市场份额从 2023 年第一季度的 77% 下降到 2024 年第一季度的 66%。”

在品牌方面，Fire-Boltt 继续领跑市场，其次是 Noise 和 boAt。Fastrack 由于改善了铺货渠道并发布了新机型而有良好的表现。beatXP 专注于低均价智能手表并瞄准入门级细分市场，其出货量翻了一番。

在高端市场，由于 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 的持续需求，Apple 的出货量增长了三倍以上。对于三星来说，其出货量的一半左右来自 Galaxy Watch 6 系列。

Counterpoint 的研究分析师 Harshit Rastogi 在评论消费者前景时表示：“过去几年印度智能手表市场的高速增长主要得益于其作为低成本时尚配饰的吸引力。然而，随着这一细分市场最初的兴奋期消退，这种初始增长阶段正在降温。这也反映在不断下降的增长率和黯淡的市场前景上。预计 2024 年市场将出现两位数百分比的下降。然而，我们预计到 2026 年及以后，随着智能手表的新用例出现，市场将恢复增长。我们将继续看到新用户加入该品类，但增长速度会放缓。”