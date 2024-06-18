Stellantis 品牌菲亚特推出了 Grande Panda，这是一款基于经济实惠的 CMP Smart Car 平台的新车型。意大利人正在重新赋予传奇的 Panda 车型名称新的生命力，并从其标志性的设计中汲取灵感。Grande Panda 是一款全新开发的车型，基于“通用全球平台”。对于菲亚特来说，这是第一款使用 CMP 智能车的车型，尽管雪铁龙已经推出了基于该平台的电动汽车，即ë-C3 。您可以在此处阅读 Robin Engelhardt 对这款法国小车的首次驾驶印象。

菲亚特本身在技术数据中只提到了 3.99 米的长度——稍后会详细介绍尺寸。另一方面，驱动装置可能与 ë-C3 或欧宝 Frontera 电动版等车型的驱动装置相似。采用 SVOLT LFP 电池的电池能量含量为 44 kWh，可在尺寸相似的雪铁龙中实现约 320 公里的续航里程——Grande Panda 也应该可以实现这一目标。电动机的输出功率为 83 kW。

尽管如上所述，菲亚特尚未就该技术发表官方声明，但充电系统很可能与基于 CMP Smart Car 的车型相对应，这些车型已经进行了更详细的介绍——Stellantis 过去并没有因特定车型的差异而出名。因此，直流充电容量可能达到 100 kW 的峰值，充电过程从 20% 到 80%（即不是标准的 10% 到 80% 的范围）将需要 26 分钟。安装了 11 kW 车载充电器进行交流充电，这意味着完整的充电过程大约需要四个小时。

菲亚特没有将重点放在技术上，而是在新闻稿中强调了该车型的战略重要性：新款 Grande Panda 将成为菲亚特“通过全球通用平台从本地生产向全球供应转型”的开端。该车型将首先在欧洲、中东和非洲推出。不过，该汽车制造商在2024 年 2 月底提出了五项关于其电动汽车未来的研究。其中包括 Grande Panda 的预览，以及基于同一平台的快背车和皮卡等车型。菲亚特的小型皮卡在南美尤其成功。这不仅是电动汽车，还包括混合动力汽车。

意大利人表示，Grande Panda 尺寸紧凑、内部空间宽敞，是“家庭和现代城市环境的理想选择”。在设计方面，Grande Panda 融入了传奇的 Fiat Panda 的造型元素，例如轮廓和略带棱角的前大灯。“精确的正交线条包裹着渐进式方形网格排列，营造出强烈而流畅的外观，从亮黑色上格栅中心到前大灯形成像素点缀，”菲亚特在谈到该设计时写道。“后部也具有大胆的特色，这要归功于其突出的轮拱、车窗倾斜度、后窗的整体布局、前大灯和防滑板，这些都赋予了 Fiat Grande Panda 安全而稳定的外观和坚固的地面稳固性。”

凭借这种设计语言，Grande Panda 将成为该品牌未来的象征——2 月份推出的所有五款车型都采用了这种引人注目的棱角分明的外观。在 Grande Panda 中，设计增加了一些亮点：C 柱中的黑色方形元素具有 3D 效果。根据视角的不同，它们会显示 Fiat 字样或由四条横线组成的品牌徽标。

菲亚特品牌首席执行官兼全球首席营销官 Stellantis 表示：“凭借 Grande Panda，菲亚特现在开始向覆盖全球所有地区的全球通用平台转型，并将由此产生的好处传递给全球客户。”“事实上，Grande Panda 非常适合每个国家的家庭和城市交通……真正的菲亚特！”

菲亚特尚未公布 Grande Panda 的售价或在欧洲的具体上市时间。不过，这款车型的售价可能与其法国姊妹车型差不多，起售价约为 23,000 欧元。