马勒集团旗下的马勒智能自行车系统有限公司推出了用于电动自行车的新型X30驱动系统。该系统由电机、电池、HMI（人机界面）和其他组件组成，是X系列系统平台的新成员。其中电机是一大亮点，功能强大，结实耐用，并继承了马勒产品轻便、运动和智能化的特征。其提供的电动助力具有极佳的平衡性和多场景适用性，能在任何地形条件下展现出色的性能，仅重1.9kg的电机拥有45Nm的扭矩（可与中置电机媲美）。马勒X30驱动系统为轮毂电机树立了新的标杆，再次推动了轻型电动自行车系统的技术革新。先进技术的加持使其对所有类型骑手都适用，无论是郊野道路、城市街巷还是在赛道上，甚至可用于儿童电动自行车。全新X30系统与X20系统的所有组件、附件和数字生态系统兼容，这意味着它同样可以与无线Pulsar ONE显示屏、eShifter电动调节按钮、HMI、iX2或iX3流线型电池以及增程电池eX1（e185）组成完整的全套系统。

作为拥有多年轻型电动自行车解决方案开发经验的领先供应商，马勒智能自行车系统最为注重开发与创新。马勒X30驱动系统应用广泛、功能强大、结实耐用、技术先进，必将为轻型电动自行车系统市场带来巨大的变化。它结合了轻量化创新和可靠的多场景适用性，为不同的骑行条件提供个性化支持，显著改善骑行体验。

马勒X30驱动系统可以与X20系统的组件和现有数字生态系统完美兼容，从而实现无缝升级和访问高级功能，确保整个X系列性能的一致性。

后轮毂电机的设计能有效为系统协同增效，降低能量损失，能源效率相比中置电机提高了15%，使用户的活动半径增加到近190km的同时不失环保。此外，X系列平台提供的功能多样性使自行车厂家能够选择踏板辅助传感器或节奏与扭矩传感器，从而创造不同的骑行体验。

该系统的另一大创新是通过扭矩传感器实现更精确的功率分析，使电机能够随时响应骑手的需求。此外，我们的技术与人工智能和机器自学习相结合，帮助电动自行车从骑车人的行为中学习，去主动适应骑手及其所处的环境。

马勒X30驱动系统可根据自行车厂家在不同车型上体现出的个性特征和品牌理念来定制。我们与自行车厂家共同确定电机的功率曲线，最终在成品电动自行车上呈现。因而，即使使用的是同一套系统，也能在不同品牌、不同车型上呈现出截然不同的性能表现和骑行感受。

此次马勒X30驱动系统的推出联合了比安奇、Husqvarna、Stevens等知名自行车品牌相关车型的发布。