特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，他正在制定特斯拉宏图计划第四篇章（Master Plan Part 4）。这是继去年发布的第三篇章之后的又一篇宏伟规划。

特斯拉宏图计划的前两个篇章一直被认为是公司发展的重要指导文件，在很大程度上奠定了其成功之路。目前，特斯拉已经实现了前两个篇章中的大部分目标。

去年，马斯克通过演示文稿和白皮书发布了“宏图计划第三篇章”。第三部分与前两部分截然不同，没有具体的产品路线图，而是专注于通过电动汽车和可再生能源将全球经济转变为可持续发展模式的数学模型论证。

现在，马斯克表示他正在着手制定“特斯拉宏图第四篇章”，并且它将是“史诗级的”。