德国 eVTOL 开发商 Lilium 正在中国深圳设立亚太地区 (APAC) 区域总部。其目标是在空中出租车准备上市后立即在该地区试飞。

Lilium 已与深圳宝安区签署了区域总部合作协议。通过此次合作，Lilium 旨在成为该地区所谓的低迷经济中积极且有贡献的参与者，并与当地基础设施合作伙伴、客户和监管机构建立关系。

此次合作最初将重点关注人口超过 8500 万的粤港澳大都市区，但 Lilium 未来计划在中国乃至整个亚太地区拓展业务。

Lilium 目前正在宝安低空经济产业公共服务中心开设地区总部，是首家在该地区开设地区办事处的欧洲 eVTOL 制造商。该地区总部将支持 Lilium Jet 在中国和亚太地区的销售、服务和支持。

Lilium 还将负责中国市场的认证和验证，预计未来中国将占全球 eVTOL 市场的 25% 左右。通过在中国设立地区总部，Lilium 将在深圳地区创造新的就业机会。预计今年将开始本地招聘，重点是商业活动。

Lilium 首席执行官 Klaus Roewe 表示：“中国为 eVTOL 行业提供了巨大的机遇，与宝安区的此次合作将进一步扩大我们在中国的业务范围。我们相信 Lilium Jet 能够很好地满足中国及整个地区客户的需求。我们特别感谢宝安区在宝安低空经济产业公共服务中心提供的现代化设施，以及他们为促进低空经济产业发展提供的全方位支持。”

Lilium Jet 于去年年底在德国慕尼黑附近的 Lilium 总部开始生产。首次试飞计划于 2024 年底进行。据 Lililum 介绍，这款电动飞机主要用作空中出租车，航程为 250 公里，巡航速度可达每小时 280 公里。