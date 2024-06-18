对于世界而言，特斯拉无疑是一盏希望的灯塔，是碳转型技术的先锋，通过快速生产电动汽车和电力，引领我们走向更可持续的未来，减少全球变暖造成的破坏。为了我们共同的未来，世界迫切需要回到 2018 年之前的特斯拉时代，当时它以惊人的速度展示了如何设计和高效制造电动汽车。

专注于特斯拉实际业务的管理层对社会的益处远大于专注于薪酬方案的管理层，后者激励马斯克专注于他为公司工作所花费的每个小时，但对于电动车行业来说，我们需要一个更加务实的特斯拉。

人们已经满足了伊隆·马斯克的愿望。现在他们希望他能回报人们。这位亿万富翁在奥斯汀举行的特斯拉年度会议上欢呼雀跃，因为这场备受期待的高风险投票的结果完全对他有利——这要归功于他的团队。马斯克不仅获得了股东对其巨额薪酬方案的批准（该薪酬协议由特斯拉董事会于 2018 年达成，但于今年 1 月被特拉华州法院法官推翻），而且他还获得了在德克萨斯州重新注册该公司的批准。

特斯拉的电动车近期已经失去增速

近三个月来﹐特斯拉电动车的销量增速出现下滑。主要体现在以下几个方面﹕

3月份交付量同比增长36%﹐环比下降18%。4月份交付量同比增长23%﹐环比仅增长4%。5月份交付量同比增长20%﹐环比下降5%。增速持续放缓﹐反映出需求增长放缓。

特斯拉的产能在不断提升﹐但交付量增长速度却有所放缓。这可能与宏观经济环境低迷﹑补贴退坎﹑竞争加剧等因素有关。同时﹐部分客户担心补贴退坎﹐加快了提前购车﹐从而影响了未来需求。

在国内市场﹐特斯拉面临着来自新能源品牌的激烈竞争﹐特别是比亚迪﹑长城、小鹏、蔚来、华为等品牌的冲击。同时﹐特斯拉的价格优势正在缩小﹐也给需求带来一定影响。

特斯拉在海外市场如欧洲等地也面临挑战﹐当地品牌纷纷推出新车型与特斯拉抢占市场份额。加上芯片等零部件供给短缺﹐也影响了特斯拉的交付能力。

此外﹐特斯拉目前仅依靠Model 3和Model Y两款主要车型走量，其它车型都不是大众车型﹐产品线较为单一。为了应对未来的竞争﹐特斯拉必须加快增加产品线﹐丰富产品阵容﹐满足不同客户群体的需求。只有持续推出新车型﹐才能保持竞争力﹐吸引更广泛的客户群体。

因此﹐特斯拉电动车销量增速下滑﹐反映出当前宏观环境和行业竞争压力加大。特斯拉需要加强产品竞争力﹑提升交付效率﹐同时关注全球化布局和产品线拓展﹐以应对未来的挑战。

马斯克的注意力需要再度集中到特斯拉

马斯克在近期将精力分散到多个领域﹐这对特斯拉的产品力和业绩都产生了一定影响。

首先是马斯克购买推特一事。2022年10月﹐马斯克以440亿美元的天价收购了推特。这一并购案耗时数月﹐给马斯克本人和特斯拉管理团队带来了巨大压力和分散。作为特斯拉的CEO和最大股东﹐马斯克必须投入大量时间和精力来处理推特的运营和改革﹐这无疑会分散他对特斯拉的注意力。

其次是马斯克的火星探索计划SpaceX。作为SpaceX的创始人和CEO﹐马斯克一直将火星殖民作为自己的终极目标。近年来﹐马斯克更多的精力投放到SpaceX的火箭研发和登陆火星的计划上﹐这也使得他无法完全专注于特斯拉的发展。

再者﹐马斯克还积极参与了Neuralink神经技术公司和The Boring Company隧道挖掘公司的业务拓展。这些前沿科技公司都需要马斯克亲自参与决策和运营﹐从而进一步分散了他对特斯拉的注意力。

这些并非特斯拉的主营业务﹐但马斯克却将大量时间和精力投入其中﹐这对特斯拉的产品规划和市场推广产生了一定影响。

特斯拉的新车型研发和上市进度或将受到拖慢。作为电动车行业的领军者﹐特斯拉一直致力于不断推出新车型﹐以满足消费者的多样化需求。但近期马斯克的注意力转移﹐可能会影响特斯拉研发团队的工作效率﹐从而拖慢新车型的推出步伐。

特斯拉在产品质量管控和售后服务方面也可能出现问题。作为特斯拉的掌舵者﹐马斯克一直高度重视产品质量和客户体验。但如果他无法全心投入到特斯拉的日常运营中﹐公司在产品质量控制和售后服务方面的努力恐将受到影响。

特斯拉在市场推广和品牌形象维护方面也可能出现挑战。作为特斯拉的公众形象代表﹐马斯克常常直接参与市场营销和品牌塑造。但如果马斯克的精力过于分散﹐特斯拉在市场推广和品牌维护方面的力度可能会有所减弱。

所以说﹐马斯克近期将精力过于分散到多个领域﹐这对特斯拉的产品力和业绩确实产生了一定影响。特斯拉需要尽快调整管理团队﹐减轻马斯克的工作负担﹐同时加强内部管理和外部市场推广﹐以确保公司的长期健康发展。

马斯克接下去的三款特斯拉车型必须成功

特斯拉首席执行官埃隆马斯克周四在公司年度股东大会上展示了三款新车，比去年在总体规划第三部分活动上展示的车型多一款。在展示该公司当前产品线（Model S、X、3、Y、Tesla Semi 和 Cyber​​truck）的幻灯片中，还包括三辆带有遮光罩的车辆。“显然我们正在秘密研发一些新产品，”马斯克说。“我认为这些产品会非常特别。” 让我们来猜测一下。其中一款汽车可能是自动驾驶出租车，马斯克曾表示，这款汽车将于 8 月 8 日正式亮相。在最近的一次财报电话会议上，他甚至给它取了一个新名字：“Cyber​​cab”。今年 4 月，这家电动汽车制造商还表示，正在加快新车型的发布时间，包括更实惠的车型。特斯拉当时表示，这些车型应该会在 2024 年底或 2025 年初上市。

Model 2 的故事就像过山车一样跌宕起伏，马斯克从未确认过这个名字。特斯拉的支持者和投资者多年来一直在努力推动它的发展，尽管马斯克从未真正完全支持它。早在 2016 年发布的 Master Plan Part Deux 中，马斯克就表示，比 Model 3 更便宜的低成本汽车“不太可能是必要的”。今年早些时候，马斯克基本上是受到投资者的胁迫，重新致力于开发 Model 2，并承诺未来几年将推出成本更低的车型。但他显然厌倦了经营一家汽车公司，但在这个关键的时刻里，特斯拉必须靠新的车型重新夺回市场优势。

埃隆·马斯克再次声称特斯拉“明年即将推出”的 Roadster 将能够飞行。Roadster是特斯拉推出的一款高性能电动跑车，是该公司产品线上最顶级的车型之一。新一代Roadster采用轻量化设计，搭载强劲的电动系统，预计在加速、顶速等性能指标上都将达到极高水平。作为一款定位超跑的电动车，Roadster将以其卓越的驾驶乐趣和出色的续航里程吸引追求性能和驾驶体验的消费者。 下一代特斯拉Roadster原型车于2017年首次亮相，原本应该在2020年投入生产，但此后每年都被推迟。另外，这位首席执行官之前曾谈到新款特斯拉 Roadster 的升级版，其中将配备所谓的“SpaceX 套件”，其中包括冷气推进器，理论上可以让车辆在短距离内“飞行”，或者更确切地说是跳跃。 三款新车型的协同效应，将使特斯拉品牌整体形象更加丰富立体，从而提升其在电动车市场的美誉度和影响力。特斯拉即将推出的这三款新车型将为其业绩增长、市场地位巩固以及品牌形象提升带来积极影响，进一步增强其在电动车领域的竞争优势。

马斯克要带领特斯拉回到汽车主线

随着“特斯拉围绕自动驾驶和 FSD 的增长故事的下一章”即将到来，特斯拉的估值可能会在 2025 年飙升至 1 万亿美元以上。马斯克认为 FSD 可以让特斯拉走得更远。在新的股东大会上，这位特斯拉首席执行官大胆宣称，考虑到特斯拉未来的机器人和人工智能计划，特斯拉未来的市值可能达到 30 万亿美元。

特斯拉目前的市值约为 5820 亿美元。其市值在 2021 年 11 月达到约 1.2 万亿美元的峰值。马斯克给自己设定了一个巨大的鸿沟需要跨越。

尤其事实证明，自动驾驶是全球汽车行业难以攻克的技术挑战，因此不能保证 FSD 能够帮助马斯克到达目的地。如果马斯克真的想扭转这种局面，他就需要集中精力向特斯拉的粉丝证明，他在人工智能、机器人等领域的计划将有助于重新点燃对其汽车的需求。

作为一家以电动车为核心的科技公司﹐特斯拉必须在电动车业务上保持稳健增长﹐这才是其根基所在。只有此﹐才能为其他前沿业务如人工智能提供充足的数据支撑。