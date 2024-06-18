watchOS 11 系统为 Apple Watch 用户带来了众多新功能，涵盖健康追踪、健身增强、实时活动、翻译应用以及新表盘。然而，除了 WWDC 2024 发布会上提到的这些功能以外，watchOS 11 还隐藏着另一个实用特性：终于允许用户更换默认铃声了。

自 Apple Watch 推出以来，用户一直只能使用固定的默认铃声来接听来自 iPhone 的电话。虽然 Apple Watch Series 3 的蜂窝网络版本拥有了额外的铃声，但用户依然无法进行任何自定义选择。

好在 watchOS 11 将打破这一限制，开发者测试版中加入了铃声设置选项，提供了多达八种不同的铃声供用户选择，其中包括之前 GPS 版本和蜂窝网络版本使用的铃声。具体选项包括：

Pebbles（蜂窝网络版本原有铃声）

Focus

Jingle（初代 Apple Watch 铃声）

Nighthawk

Transmit

Twirl

Windup

Wonder

除了铃声之外，watchOS 11 还允许用户自定义短信、电子邮件、日历提醒、备忘录以及常规通知的提示音。可供选择的选项包括：

Resonate

Brilliant

Cheer

Flutter

Globe

Moment

Scoop

Timekeeper

Tinker

遗憾的是，watchOS 11 目前还不支持为单个联系人设置专属铃声，也不能从 iTunes 商店下载铃声。不过，能够进行铃声自定义对于 Apple Watch 用户来说无疑是一项值得称赞的改进。

watchOS 11 将于今年秋季面向所有用户开放。开发者测试版已经推出，公共测试版也将在下个月上线，watchOS 11 兼容 Apple Watch Series 6 及后续机型。