watchOS 11 系统为 Apple Watch 用户带来了众多新功能，涵盖健康追踪、健身增强、实时活动、翻译应用以及新表盘。然而，除了 WWDC 2024 发布会上提到的这些功能以外，watchOS 11 还隐藏着另一个实用特性：终于允许用户更换默认铃声了。
自 Apple Watch 推出以来，用户一直只能使用固定的默认铃声来接听来自 iPhone 的电话。虽然 Apple Watch Series 3 的蜂窝网络版本拥有了额外的铃声，但用户依然无法进行任何自定义选择。
好在 watchOS 11 将打破这一限制，开发者测试版中加入了铃声设置选项，提供了多达八种不同的铃声供用户选择，其中包括之前 GPS 版本和蜂窝网络版本使用的铃声。具体选项包括：
- Pebbles（蜂窝网络版本原有铃声）
- Focus
- Jingle（初代 Apple Watch 铃声）
- Nighthawk
- Transmit
- Twirl
- Windup
- Wonder
除了铃声之外，watchOS 11 还允许用户自定义短信、电子邮件、日历提醒、备忘录以及常规通知的提示音。可供选择的选项包括：
- Resonate
- Brilliant
- Cheer
- Flutter
- Globe
- Moment
- Scoop
- Timekeeper
- Tinker
遗憾的是，watchOS 11 目前还不支持为单个联系人设置专属铃声，也不能从 iTunes 商店下载铃声。不过，能够进行铃声自定义对于 Apple Watch 用户来说无疑是一项值得称赞的改进。
watchOS 11 将于今年秋季面向所有用户开放。开发者测试版已经推出，公共测试版也将在下个月上线，watchOS 11 兼容 Apple Watch Series 6 及后续机型。