苹果公司宣布将通过利用人工智能（AI）的技术和工具为 Apple 开发者学院学生和导师提供培训。Apple 开发者学院校友也将有机会参与此培训。新的核心课程将面向 6 个国家的 18 所开发者学院的数千名学生及校友提供。

专门的 AI 课程将作为一项基础技能加入学院课程体系，以拓展编程、专业技能、设计和市场营销方面的重要能力，在全球多国推出，旨在帮助学生掌握重要技能、为本地企业和社区作出贡献。

“在 Apple，我们将编程视作一种全球通用的语言，我们相信通过工具和技术赋能全球开发者、创作者和企业家，能够帮助他们创造非凡体验。”Apple 全球开发者关系副总裁 Susan Prescott 表示，“随着 AI 专属课程和其他新技术的推出，我们非常期待见到学生们有所成就，造福本地社区和整个世界。”

从今年秋天开始，Apple 开发者学院的所有学生都将能够学习到如何在各类 Apple 设备上构建、训练、部署机器学习模型。课程包括 AI 技术和框架基础；介绍 Core ML 及其如何在 Apple 设备上实现高性能表现；如何从零开始构建和培训 AI 模型等。学生将从引导式课程和基于项目的作业中学习，并得到数百名导师和全球 12000 余名学院校友的协助。