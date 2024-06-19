根据Canalys发布的报告，2024年第一季度，全球智能手机市场同比增长10%，达到2.962亿部，市场表现高于预期，这标志着在经历了十个季度后首次迎来双位数的增长。这一增长得益于厂商推出了全新的产品组合，以及新兴市场宏观经济趋于稳定。在A系列和早期高端产品更新的推动下，三星重新夺回了领先地位，其出货量达6000万部。苹果在核心市场遭遇挑战的情况下，出货量出现双位数下滑，降至4870万部，位居第二。小米保持第三，其出货量为4070万部，市场份额为14%。传音和OPPO分别位居前五，其出货量分别为2860万部和2500万部，市场份额分别为10%和8%。

Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia评论说：“三星S24的发布标志着其AI和高端战略的关键时刻，有可能重塑行业格局。与去年发布的S23相比，三星提前一个月发布Galaxy S24，第一季度出货量达到1350万部，与上一代相比，同比增长35% 。Galaxy S24的强劲表现得益于Galaxy AI的推动、大规模零售店的提升客户体验以及优化的上市时间策略。这不仅增强了三星在高端市场的地位，也预示着智能手机行业正在向AI驱动的创新转型。三星将借助Galaxy AI为用户提供合理的定价策略，巩固高端竞争力，培养品牌忠诚度，从而充分利用其早期的发展势头。”

Canalys分析师Runar Bjørhovde表示：“大众市场的品牌正乘着新兴市场反弹的浪潮，同时谨慎地储备零部件。随着库存情况的改善，这些品牌通过更新产品组合取得强劲的业绩表现。在中东、非洲和拉美市场，新机型强劲出货的推动下，小米和传音分别实现33%和86%的强劲增长。值得注意的是，除了新兴市场稳定发展的趋势外，厂商还在加紧生产和储备原材料，以应对材料清单(BoM)成本的进一步上涨。厂商将密切关注市场需求，并寻求将上涨的成本转嫁给消费者，导致平均售价(ASP)的提升 。”

Chaurasia继续表示：“2024年，厂商将保持谨慎态度，重点关注盈利能力、库存管理和供应链优化。与此同时，探索将生成式AI浪潮商业化，对于生态系统中的所有参与者来说仍至关重要。端侧AI手机解决方案的发展在很大程度上取决于品牌、芯片供应商和软件公司之间的战略联盟。厂商将寻求与行业领导者开展开放式合作，为终端用户带来独特又个性化的AI解决方案。从长远来看，厂商将寻求把这些AI功能引入中端市场，为其原生AI生态系统增加更多用户。此外，通过跨设备集成以及与合作伙伴扩展生态系统可提高营收潜力，凸显端侧AI对用户体验和品牌价值的深远影响。”