OpenAI 宣布与 Color Health 合作，借助 AI 开发造福癌症患者的新方法。双方探索使用 GPT-4o 模型创建 AI 工具 Cancer Copilot，帮助医生根据患者数据（包括个人风险因素和家族史）制定筛查和治疗计划。

该工具可以识别缺失的诊断结果，并创建量身定制的工作计划，让医疗服务提供者能够就癌症筛查和治疗做出循证决策。

Color Health 是一家基因检测公司，成立于 2013 年，总部位于加利福尼亚州的伯灵格姆。该公司致力于简化大规模癌症检测和护理，提供技术、软件和临床服务，支持大规模健康项目，合作伙伴包括美国国家卫生研究院（NIH）、疾病控制与预防中心（CDC）等。

Cancer Copilot 工具能够在 5 分钟内分析完病人的病例，辅助医生提供癌症决策因素，为医生提供预处理工作的专业知识，从而加快癌症筛查诊断的预先授权申请，让患者更快地接受治疗。

Color Health 的联合创始人兼首席执行官 Othman Laraki 表示：“初级保健医生往往没有时间，有时甚至没有专业知识来调整人们的筛查指南，而这项工具不仅是辅助应用程序，可创建定制的综合治疗计划，供医疗服务提供者审查并用于患者护理。Color 的愿景是在对患者的医疗决策产生最大影响的时刻，让患者能够获得癌症专业知识。“