根据Sensor Tower发布的报告，2023年6月-2024年5月，三星(Samsung)在美国数字广告投入超过2.5亿美元。2024年1-5月，三星广告投入同比增长8%至9200万美元，成为美国消费电子市场中广告投放最高的品牌。

以下为详细内容：

得益于高可支配收入和技术进步，美国市场对电子产品具有强劲的需求，是全球最大和人均支出最高的消费电子市场之一。本报告将深入解读2024年亚太电子品牌在美国市场数字广告趋势，热门投放产品和主要投放渠道。报告同时通过案例分析，探析三星Galaxy和联想摩托罗拉如何差异化广告受众和投放渠道扩大市场份额的成功经验。

三星和联想等亚太电子品牌数字广告投放保持领先

2023年6月-2024年5月，三星(Samsung)在美国数字广告投入超过2.5亿美元。2024年1-5月，三星广告投入同比增长8%至9200万美元，成为美国消费电子市场中广告投放最高的品牌。

2024年联想(Lenovo)在美国数字广告支出同比增长66%接近3500万美元，在亚太电子品牌中排名第2。位列第3名的亚太电子品牌安克创新(Anker Technology)，2024年1-5月在美国数字广告投入同比上涨34%，助力品牌多元化发展。

随着新机型OnePlus 12和OnePlus 12R的发布，2024年1-5月一加科技(OnePlus Technology)在美国市场的广告曝光量同比激增120%，仅次于头部亚太手机品牌三星和联想。储能品牌电小二(Jackery)在美国市场数字广告曝光量同比增长131%，在储能赛道保持领先优势。

三星占领全球最大智能手机市场份额，是美国广告投入最高的智能手机品牌

在全球智能手机市场，2024年Q1 三星手机拥有最大的市场份额(数据来源: IDC咨询)，其美国市场份额也从2023年Q1的27%提升至2024年Q1的31%(数据来源: Counterpoint Research)。2024年1-5月，三星在智能手机市场广告投入同比提升16%至5000万美元，助力三星手机在美国市场的扩张。

2024年1-5月，新机型Galaxy S24广告开支达4400万美元，占三星手机和三星品牌广告总开支的88%和48%。

联想在美国主要投放摩托罗拉，Instagram和YouTube是主要渠道

2020年开始，联想在美国市场的广告预算主要投入到摩托罗拉(Motorola)手机品牌。2023年6月，摩托罗拉折叠手机Razr 40系列在美国发布，主要投放渠道Instagram和YouTube上的曝光量迅速增长。

2024年Q1摩托罗拉折叠手机全球销量同比增长超过14倍(数据来源: Counterpoint Research)，成为美国折叠手机市场份额最高的品牌(数据来源: TechInsights)。摩托罗拉Razr 40手机热门广告素材突出时尚小巧的设计，迎合年轻女性审美，与其选择Instagram等广告平台相契合。

安克创新在消费电子赛道打造多元化品牌与产品矩阵

安克创新(Anker Technology)围绕充电储能、智能影音、智能创新等消费电子领域打造了Anker、Eufy、SoundCore、Nebula、AnkerWork和AnkerMake等6大品牌，覆盖几十种产品类别。财报显示，安克创新2023年全球营业收入同比增长23%突破175亿人民币，美国市场占比49%。

2023年安克创新在美国市场为旗下Anker、Eufy、SoundCore和Nebula等品牌共投放3800万美元广告，Anker、Eufy、SoundCore分别占比53%、26%和20%。Anker品牌在美国市场的数字广告主要分布在Facebook、X(原Twitter)和Instagram平台，而Eufy品牌广告更集中在Facebook平台。

Galaxy和摩托罗拉手机选择不同广告渠道触及不同用户群体

Galaxy和摩托罗拉手机在美国市场的广告受众中，18-34岁年轻用户群体占比超过70%，其中高达79%的Galaxy手机广告受众年龄在18-34岁之间。这与Galaxy手机主要投放更受年轻用户青睐的Snapchat平台相关，2024年Galaxy手机美国数字广告总曝光量中Snapchat占比46%。

相比之下，摩托罗拉手机主要投放Instagram平台，2023年广告曝光量中49%来自Instagram，其广告受众中女性比例较Galaxy手机更高。

网络约会者为Galaxy和摩托罗拉手机广告受众共同画像。但Galaxy手机广告受众在网上订购快餐、寻找零工机会以及使用数字支付的可能性更高，而摩托罗拉手机广告受众使用社交媒体、交易和收藏运动鞋的可能性更大，同时也展现出对音乐和电影更大的兴趣。