在加拿大安大略省渥太华和魁北克省加蒂诺地区提供定期服务的公共交通提供商 OC Transpo 正在购买 51 辆电动城市公交车 LFSe+。Nova Bus也来自加拿大，于2004年被瑞典沃尔沃集团收购。OC Transpo 订购的 LFSe+ 车型非常成功：去年，加拿大魁北克省的 10 家公共交通运营商集体订购了 1229 辆此类电动公交车，其中 339 辆是永久订购的，其余 890 辆是可选的。

据制造商称，LFSe+ 是 Nova Bus 的持久、安全和可持续的全电动巴士车型。它建立在可靠且知名的LFS平台上，并提供加拿大几家运输公司多年来熟悉的全电动版本的公共汽车。LFSe+ 减少了温室气体排放，降低了运营成本，并且已经在加拿大的几个城市成功全年服务。

Nova Bus 订购的 51 辆电动巴士是 OC Transpo 零排放巴士计划的一部分，该计划旨在到 2036 年使巴士车队完全零排放。Nova Bus总裁Paul Le Houillier表示：“Nova Bus非常自豪能够与OC Transpo合作，支持其向零排放公交车队的过渡。

他补充说：“我们完全理解这一里程碑的重要性，并赞扬OC Transpo的雄心勃勃的计划。我们与交通界的所有合作伙伴一样，致力于通过提供安全、可持续和可靠的电动巴士来实现这一转变。我们非常期待在渥太华的街道上看到第一辆OC Transpo LFSe+巴士。