在欧洲电池展上，德国三家中型公司Dürr、Grob和Manz展示了他们对锂离子电池生产概念工厂的共同愿景。该概念是联合项目的一部分，旨在从单一来源提供完整的电池生产系统。

2022 年，杜尔、格罗布和 Manz 在锂离子电池生产技术领域达成了迄今为止的首次欧洲合作，旨在将自己打造成欧洲完整电池生产系统的系统供应商。这三家公司现在首次在本周于斯图加特举行的欧洲电池展上共同参展。重点是共同开发的概念工厂。

合作的背景非常简单：凭借各自的专业知识，三家合作伙伴拥有大部分必要的机器和系统技术，可以提供从电极生产到电池组装和模块到电池组装的整个工艺链。这三家德国公司表示，该项目是通过他们各自的技能和资源的结合而实现的。

正如杜尔所说，从一开始，我们就把重点放在“高于平均水平的系统流程效率”上。为了实现这一目标，三家合作伙伴之间的技术和数字接口都发挥了核心作用。杜尔子公司 iTAC 是流程数字化领域的专家，正在贡献其 MES/MOM 解决方案。“有了这个，电池生产中的所有生产步骤都可以端到端地显示。这包括对整个生产过程的控制和规划，以及分析和可追溯性。其结果是生产具有较高的整体系统效率，从而降低了运营成本，“该公司解释说。因此，该工厂可以建立在更小的占地面积上，并且需要更少的能源。

除了工厂技术外，这三家合作伙伴还为客户提供完整的项目管理，他们表示：“一切都来自单一来源，这意味着杜尔、格劳博和 Manz 能够按照成熟的项目管理标准顺利实施。在后台，这些公司拥有广泛的供应商网络。第一个客户项目目前正在实施中，其中包括电极生产和电池组装系统。

