正如最近透露的那样，神行者可能会基于奇瑞E0X平台，即使捷豹路虎在其官方公告中没有具体说明这个名称。据上周媒体报道，E0X平台将用于捷豹路虎电动汽车，而M3X平台将用于未来的插电式混合动力车。

到目前为止，只有电动汽车的生产计划已经确定：正如捷豹路虎所写，神行者品牌的电动汽车将在中国常熟生产，“基于奇瑞的电动汽车架构”。E0X平台由奇瑞和华为共同开发。它涵盖了 A 到 C 细分市场，可用于纯电池电动汽车和带有增程器 （EREV） 的电动汽车。E0X 平台支持 800 和 400 伏系统架构。

这些车辆正式为50：50的合资企业CJLR（奇瑞-捷豹路虎）生产，并将以神行者品牌在中国销售，至少在初期是这样。正如捷豹路虎补充说的那样，它们还打算稍后出口到世界各地。

神行者是路虎车型，直到 2015 年才在 2016 年被 Discovery Sport 取代。在“品牌之家”战略中，路虎不再用作官方品牌名称，公司以捷豹路虎的名义运营。取而代之的是，部分标志性的车型名称，如Defender或Discovery，已被提升为品牌名称。

近十年来没有使用的神行者名称与当前的捷豹路虎产品组合有间接联系，这一事实似乎是完全可取的。捷豹路虎宣布：“标志着捷豹路虎新战略阶段的开始，神行者将成为在捷豹路虎许可下重生的品牌，作为独立于奇瑞现有产品组合和捷豹路虎现代奢侈品牌的新价值创造体系的一部分。因此，神行者不会与Defender和Discovery处于同等地位。