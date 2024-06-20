动点出海获悉，据外媒援引知情人士消息表示，瑞幸咖啡（下称“瑞幸”）正与一家马来西亚证券交易所上市公司合作，以寻求进军马来西亚市场。

消息人士称，瑞幸已经制定了其未来五年的门店扩张计划。

目前，瑞幸尚未就此消息回复我方询问。

作为背景，有观点指出，瑞幸的这一出海计划正值其利润下跌之际。

上月，瑞幸咖啡在24年一季报中公布了两年来的首次季度亏损，净亏损额达到8320万元人民币。作为对比，瑞幸在去年同期的利润为5.648亿元人民币。

根据财报数据，截至今年3月末，瑞幸共有18590家门店。其中，一季度净增2342家，分别由1571家直营店和771家联营店构成。同时，财报数据显示，一季度期间，瑞幸直营店的运营利润率从上年同期的25.2%下降至7%，并且瑞幸的运营利润率也从上年的15.3%下降到了-1%。而针对直营店的利润率下降，瑞幸在财报中表示，这是主要由于产品平均售价下滑所致。

另一方面，现阶段，东南亚连锁咖啡品牌也正于马来西亚进行大举扩张。据了解，目前，印尼咖啡独角兽Kopi Kenangan在该地区的门店总数已从去年9月份时的14家提升到了50家。而当地连锁咖啡品牌ZUS Coffee也在今年早些时候表示，在23年已有的360家门店的基础上，ZUS Coffee计划在今年再开设250家门店。

值得一提的是，据统计，在瑞幸唯一的海外市场新加坡，该品牌共有32家门店。